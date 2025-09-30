×
Kimse ikna olmuyor... Güllü'nün ölümünde cinayet şüphesi!

Arabeskin sevilen sesi Güllü’nün 6’ncı kattaki evinden düşerek feci şekilde can vermesinin ardından ortaya çıkan kamera görüntüleri kafalarda soru işaretleri yarattı. Sanatçının sahneye çıktığı mekânın sahibi, cinayetten şüphelendiğini açıkladı.

26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün (52) ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, olay gecesi ev içi kamerasına yansıyan görüntüler kafaları karıştırdı. Kızı Tuyan Ülkem Gülter, ifadesinde annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybedip düştüğünü söylemişti. Kamera görüntülerinde 2 dakikalık boşluk bulunması soru işaretlerine yol açtı.

‘CAMDAN DÜŞMEDİ, ATILDI’

Güllü’nün sahne aldığı mekânın sahibi Ferdi Aydın, çarpıcı iddialarda bulundu. Kanal D’de yayınlanan, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programına konuşan Aydın, Güllü’nün belinde platin olduğunu, bu yüzden dans edemediğini belirterek sanatçının camdan aşağı atıldığına inandığını söyledi: “O gece Güllü’nün yanında kızı ve arkadaşı Sultan vardı. Birlikte yasaklı madde kullanmış olabilirler. Güllü asla intihar etmedi ya da düşmedi. Görmemesi gereken bir şey gördüğü için öldü. Ya kızının arkadaşıyla yasaklı madde kullandığını gördü ya da ikisini uygunsuz bir vaziyette yakaladı.”

‘KIZI İTMİŞ OLABİLİR’

Ferdi Aydın, bir başka programda da şüphelerini şu sözlerle dile getirdi: “Çocukları Güllü’yü sevmezdi. Kızı yasaklı madde kullanırdı. Maddenin etkisiyle onu itmiş olabilir. Kızı nefret ediyordu Güllü’den, babasıyla boşandığı için onu suçluyordu. ‘Annemden nefret ediyorum, bu kadını öldürmek istiyorum’ diyormuş. Güllü oğluyla da sorunlar yaşıyordu. Hatta ‘Ben ölsem oğluma ulaşamam. Arasam açmazlar, para istemek için ararlar’ derdi.”

‘O KAZAYI ASİSTANI YAPTI’

Aydın, şüphelendiği bir başka kişinin de Güllü’nün Deniz adıyla bilinen asistanı olduğunu söyledi: “Deniz’in asıl adı Çiğdem. Herkes ona ‘abi’ der. Erkeksi bir duruşu var. Güllü onu 3 ay önce işten çıkardı. Çok kavga ederlerdi. Güllü’nün yan dairesinde yaşıyordu. İki daire arasında bir kapı vardı. Güllü’nün her şeyi ondaydı, anahtarları da ondaydı. Güllü’nün yıllar önce yaşadığı, belinin kırıldığı trafik kazasında da yanında Deniz varmış. Deniz, aracın direksiyonunu direğe doğru kırmış. Sonra da ‘Uyuyordum’ demiş. Ben ondan da şüpheleniyorum.” Güllü’nün ismini vermek istemeyen bir yakını da sanatçının hem asistanı hem de çocuklarıyla arasında problemler olduğunu öne sürdü.

ÖLMEM OĞLUM BEN

Güllü’nün son WhatsApp yazışması da ortaya çıktı. Vertigo hastası olduğu söylenen sanatçı, 10 gün önce Ferdi Aydın’la yaptığı görüşmede “Yine başladı aynı hastalık. Geçen sene de aynı şeyle başlamıştık. Beynimde olan sıkıntılar. Yine minik minik ataklar yapmaya başladı” demiş. Güllü devamında Aydın’dan borç para istemiş: “Paran var mı Ferdi? 100 bin TL atsana bana. Ölmem oğlum ben, ölmeden öderim borcumu.”

KAYIP İKİ DAKİKA ORTAYA ÇIKTI

EV içi kamerasına ait görüntülerde eksik olan 2 dakika ortaya çıktı. Görüntülerde tuvaletten çıkarak “Herkes tamam mı?” diye soran Güllü, ardından “O ne ulan?” diyerek bir odaya yöneliyor. “Manyaklara bak” dediği duyulan şarkıcı daha sonra çığlık atıyor, kızıyla arkadaşı da panikle koşarak evden çıkıyor. Müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ortaya atılmıştı. Kameranın insan sesine duyarlı olduğu, müziğin sesinin kamera tarafından kesilerek insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi. Öte yandan Güllü’nün otopsi raporunda darp ve cebir izinin bulunmadığı, düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

Avukatları: Savcılıkla işbirliği içindeyiz

Güllü’nün avukatları Rahmi Çelik, Mert Erdoğan, Muharrem Çetin ve Hakan Sezer, iddiaların ardından şu açıklamayı yaptı: “Müvekkilimizin ailesinin talebi doğrultusunda, ölüme ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın her aşamasında gerekli tüm delillerin incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam işbirliği içerisindeyiz. Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır. Spekülatif haberler ve sosyal medya paylaşımlarının infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini rica ederiz.”

 

 

