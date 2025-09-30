Kimse ikna olmuyor... Güllü'nün ölümünde cinayet şüphesi!

Güncelleme Tarihi:
26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün (52) ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, olay gecesi ev içi kamerasına yansıyan görüntüler kafaları karıştırdı. Kızı Tuyan Ülkem Gülter, ifadesinde annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybedip düştüğünü söylemişti. Kamera görüntülerinde 2 dakikalık boşluk bulunması soru işaretlerine yol açtı.
ÖLMEM OĞLUM BEN
Güllü’nün son WhatsApp yazışması da ortaya çıktı. Vertigo hastası olduğu söylenen sanatçı, 10 gün önce Ferdi Aydın’la yaptığı görüşmede “Yine başladı aynı hastalık. Geçen sene de aynı şeyle başlamıştık. Beynimde olan sıkıntılar. Yine minik minik ataklar yapmaya başladı” demiş. Güllü devamında Aydın’dan borç para istemiş: “Paran var mı Ferdi? 100 bin TL atsana bana. Ölmem oğlum ben, ölmeden öderim borcumu.”
KAYIP İKİ DAKİKA ORTAYA ÇIKTI
EV içi kamerasına ait görüntülerde eksik olan 2 dakika ortaya çıktı. Görüntülerde tuvaletten çıkarak “Herkes tamam mı?” diye soran Güllü, ardından “O ne ulan?” diyerek bir odaya yöneliyor. “Manyaklara bak” dediği duyulan şarkıcı daha sonra çığlık atıyor, kızıyla arkadaşı da panikle koşarak evden çıkıyor. Müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ortaya atılmıştı. Kameranın insan sesine duyarlı olduğu, müziğin sesinin kamera tarafından kesilerek insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi. Öte yandan Güllü’nün otopsi raporunda darp ve cebir izinin bulunmadığı, düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.
Avukatları: Savcılıkla işbirliği içindeyiz
Güllü’nün avukatları Rahmi Çelik, Mert Erdoğan, Muharrem Çetin ve Hakan Sezer, iddiaların ardından şu açıklamayı yaptı: “Müvekkilimizin ailesinin talebi doğrultusunda, ölüme ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın her aşamasında gerekli tüm delillerin incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam işbirliği içerisindeyiz. Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır. Spekülatif haberler ve sosyal medya paylaşımlarının infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini rica ederiz.”