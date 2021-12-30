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Kimononun güzelliği (DİLARA AKSÜYEK)

#DİLARA AKSÜYEK#Hande Can#Dilara Aksüyek
Kimononun güzelliği (DİLARA AKSÜYEK)
Hande Can

Dilara’nın enerjisi kıyafetine yansımış.

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Pantolonun üzerine giydiği renkli kimonosuna bayıldım.
Farklı bir crop’la çok daha güzel olabilirdi ama bu haline laf söylemek de haksızlık olur.
Yılbaşını evde geçirmek isteyenler için bu stil ilham olabilir.

Kimononun güzelliği (DİLARA AKSÜYEK)

Hedef tahtası (RACHEL ARAZ KİRESEPİ)

Siyah ve beyaz kadınların kurtarıcısıdır deriz ama bu durum her zaman geçerli değil.
Kurtarıcı bile olsa neyi neyle giyeceğinizi bilmeniz çok önemli.
Rachel’in üzerindeki her parça tek olarak ele alındığında güzel.
Ama bir araya gelince olmamış.
Çünkü pantolonu kalıp itibarıyla çok sorunlu.
Kim giyerse giysin çirkin duracak bir model.
Talihsiz seçimi sonucu öyle olmamasına rağmen çok kısa ve iri durmuş.

Kimononun güzelliği (DİLARA AKSÜYEK)

 

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#DİLARA AKSÜYEK#Hande Can#Dilara Aksüyek

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