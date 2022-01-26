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Kim'in ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemiş!

#Kim Kardashian#Ray J#Kanye West
Kimin ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemiş

Dört çocuğunun annesiyle yolları ayrılan resmi olarak da boşanmak üzere olan Kanye West, her ne kadar araları kötü olsa da Kim Kardashian'a büyük bir iyilik yaptığını ileri sürdü.

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KENDİSİNİN ENGELLEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ
West, Kardashian'ın eski sevgilisi Ray J ile birlikte çekilen yatak odası görüntülerinin yer aldığı ikinci kasedin basına ya da internete sızmasını kendisinin engellediğini söyledi.

Kimin ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemiş

'ONA EN ÜYÜK İYİLİĞİ YAPTIM'
44 yaşındaki Kanye West, Jason Lee'nın Hollywood Unlocked adlı sohbet programına konuk oldu. West röportaj sırasında "Ona en büyük iyiliği yaptım ve kaseti geri aldım" diye konuştu. Son dönemde Julia Fox ile birlikteliğiyle konuşulan müzisyen ve moda tasarımcısı West, böylece Kardashian'ın ikinci seks kasetinin ortaya çıkmasını da engellediğini belirtti.

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Kimin ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemiş

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BİLGİSAYARI GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI
West olayı şöyle anlattı: "O gece gittim ve Ray J'den içinde seks görüntülerinin olduğu dizüstü bilgisayarı kendim aldım" dedi. West, bilgisayarı Kim Kardashian'a teslim ettiğinde yıldızın çok rahatladığını ve sevinçten gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.

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'NASIL KULLANILDIĞINI ANLADI'
West, eski eşinin neden ağladığına dair fikrini de şöyle anlattı: " Bilgisayarı gördüğünde neden ağladığını biliyor musunuz? Çünkü o bilgisayardaki görüntüler onun nasıl da kullanıldığını gözler önüne seriyordu. O görüntüler, insanların onu sevmediğinin,  bir eşya olarak gördüğünün kanıtıydı."  

Kardashian'ın sözcüsü ise ortada bir diz üstü bilgisayar olduğunu kabul etti ama içinde yıldızın yatak odası görüntüleri olduğu iddiasını reddetti. Sözcüye göre bilgisayarda yatak odası görüntüleri yoktu fakat bunun yerine Meksika'ya giden bir uçakta çekilen görüntüler yer alıyordu.

Kimin ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemiş

BEŞ YIL SONRA İNTERNETE SIZMIŞTI
Kim Kardashian, geçen yılın yaz aylarında eski sevgilisi Ray J ile birlikte çekilen ve sonra internete sızan yatak odası görüntülerini yıllar sonra yeniden gündeme getirmişti. Sonra da bu konuda konuşarak "sorunun üstesinden geldiğini" anlatmıştı. Kardashian ile 2002 yılında birlikte olduğu Ray J'nin yatak odası görüntüleri, çekildikten beş yıl sonra, 2007'de internete sızmıştı. Aslına bakılırsa Kim Kardashian'ın şöhrete ulaşmasında bu kasetin de büyük etkisi oldu. Kaset internete sızıp gündeme bomba gibi düştüğünde Kardashian ailesiyle birlikte Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovuna başlamak üzereydi.

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Kimin ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemiş

PROGRAMA KATKISI BÜYÜK OLDU: Kim Kardashian programın ilk bölümünde bu kaset hakkında kardeşi Kourtney ile konuşmuştu. Sonradan da yapımcıların bu konuşmadan çok memnun kaldığını, çünkü bunun programın izlenme oranlarına olumlu etki ettiğini ileri sürmüştü.

Kimin ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemiş

İTİRAF ETTİ
Kardashian, geçen yıl Andy Cohen'in programına konuk olduğunda Keeping Up With The Kardashians'ın bu kadar ilgi görmesinde o görüntülerin de büyük etkisi olduğunu itiraf etmişti.

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