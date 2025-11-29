Kim haklı? Çağla Şıkel mi, Mine Koşan mı?

Güncelleme Tarihi:
YAPIM ŞİRKETİYLE SORUN YAŞADI, BENİMLE DEĞİL
Çağla Şıkel, başrolünü üstlendiği “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinden çıkarılan Mine Koşan’la ilgili konuştu. Şıkel, Koşan’ın kendisini suçladığı hatırlatılınca “O kadar kıymetli bir sanatçı ki. Benim hiçbir büyüğüme karşı saygısızlığım olamaz. Öyle bir durum asla yok. O tamamen yapım şirketiyle arasında olan bir şey. Kısmet bu kadarmış. Onu çok seviyoruz” dedi.
ÇAĞLA TOSTUNU YESİN BEN İŞİME BAKAYIM
Geçenlerde katıldığı programda “ışığıyla Çağla Şıkel’in önüne geçtiği için ünlü mankenin kendisini istemediği” yorumunda bulunan Mine Koşan ise önceki gün Christmas Wonderland etkinliğinde görüntülendi. Konuyu yargıya taşıyan sanatçı, “İlk duyduğumda dumur oldum. 60 yıllık meslek hayatı olan bir sanatçı olarak hiç karşılaşmadığım bir olaydı” dedi.
“Çağla bana mesaj attı, çok açıklayıcı bir mesaj olmadı. Arkamda durmaması ve konuyla alakadar olmaması hiç hoş olmadı. Çok severdim ama çok kırıldım!”
Ben oraya ağır geldim
Mine Koşan, “müzikalde sahneye geç çıktığı” ve “kuliste fazla sigara içerek ekibi rahatsız ettiği” iddialarına da yanıt verdi:
“Sigarayı herkes içiyor. Ben kimseye bir şey demek istemiyorum. Herkesle iyi anlaşıyorum. Alkış vurması gerekiyor sahnede, benim çıkmam için. Vur dedim, vurmadı. Ben ne yapayım? Oturup bekliyorum kuliste. Alkışı duysam giderim. Vahiy gelmiyor ya o an bana. Ben ağır geldim bence oraya.”