Kim haklı? Çağla Şıkel mi, Mine Koşan mı?

YAPIM ŞİRKETİYLE SORUN YAŞADI, BENİMLE DEĞİL

Çağla Şıkel, başrolünü üstlendiği “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinden çıkarılan Mine Koşan’la ilgili konuştu. Şıkel, Koşan’ın kendisini suçladığı hatırlatılınca “O kadar kıymetli bir sanatçı ki. Benim hiçbir büyüğüme karşı saygısızlığım olamaz. Öyle bir durum asla yok. O tamamen yapım şirketiyle arasında olan bir şey. Kısmet bu kadarmış. Onu çok seviyoruz” dedi.

Şıkel, “Ayrılık sonrası kendisiyle iletişime geçtiniz mi?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Mesaj attım. Geri dönüş olmadı, müsait değildir diye düşünüyorum. Ben tavır aldığını düşünmüyorum. Çok seviyorum kendisini, çok kıymetli bir sanatçı. Benim kalbimde, gönlümde her zaman öyleydi ve öyle de kalacak. Diğer olaylar benim dışımda olduğu için bir şey diyemiyorum.”

ÇAĞLA TOSTUNU YESİN BEN İŞİME BAKAYIM

Geçenlerde katıldığı programda “ışığıyla Çağla Şıkel’in önüne geçtiği için ünlü mankenin kendisini istemediği” yorumunda bulunan Mine Koşan ise önceki gün Christmas Wonderland etkinliğinde görüntülendi. Konuyu yargıya taşıyan sanatçı, “İlk duyduğumda dumur oldum. 60 yıllık meslek hayatı olan bir sanatçı olarak hiç karşılaşmadığım bir olaydı” dedi.

Çağla Şıkel ’in bir döneme damga vuran “tost mesajını” ima ederek “Çağla tostunu yesin, ben de işime bakayım!” diyen Koşan, kırıldığını söyledi:

“Çağla bana mesaj attı, çok açıklayıcı bir mesaj olmadı. Arkamda durmaması ve konuyla alakadar olmaması hiç hoş olmadı. Çok severdim ama çok kırıldım!”

Ben oraya ağır geldim

Mine Koşan, “müzikalde sahneye geç çıktığı” ve “kuliste fazla sigara içerek ekibi rahatsız ettiği” iddialarına da yanıt verdi:

“Sigarayı herkes içiyor. Ben kimseye bir şey demek istemiyorum. Herkesle iyi anlaşıyorum. Alkış vurması gerekiyor sahnede, benim çıkmam için. Vur dedim, vurmadı. Ben ne yapayım? Oturup bekliyorum kuliste. Alkışı duysam giderim. Vahiy gelmiyor ya o an bana. Ben ağır geldim bence oraya.”

