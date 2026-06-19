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Kim der 62 yaşında

Güncelleme Tarihi:

#Yonca Evcimik#Tatil#Karadağ
Kim der 62 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 08:19

Yaz sezonu açıldı, plajlar hareketlendi. İşte ünlü isimlerin tatil keyiflerinden renkli kareler...

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 Karadağ’da tatil yapan Yonca Evcimik, bikinili pozlarını “Karadağ’a kadar gelmişken Adriyatik Denizi’ne girmemek olur mu?” notuyla paylaştı. 

Kim der 62 yaşında

Formuyla yıllara meydan okuyan 62 yaşındaki sanatçının hayranları, paylaşıma nazar boncuğu emojileri yağdırdı.

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Yandık!

DJ Mahmut Orhan, Rus model sevgilisi Daria Iakubchik ile Marmaris’te tatil yapıyor.

Kim der 62 yaşında

Tekneyle koyları dolaşan sevgililer, keyifli anlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşıyor. Çift önceki gün de güvertede verdikleri romantik pozları Instagram hesaplarına ekledi. Güneş altında yüzü kızaran Daria Iakubchik, çektiği selfie’lere “Yandık” notunu düştü.

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Güneşten kaçarken rüzgâra rastladım

47 yaşındaki Mine Tugay tatil paylaşımıyla takipçilerinden beğeni topladı.

Kim der 62 yaşında

Kırmızı bikinisiyle kumsalda verdiği pozları Instagram sayfasına ekleyen oyuncu, o karelerin altına şöyle yazdı: “Güneşten kaçarken rüzgâra rastladım; saçlarıma özgürlüğü, ruhuma ferahlığı bıraktı.”

 

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#Yonca Evcimik#Tatil#Karadağ

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