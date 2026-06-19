Kim der 62 yaşında

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Karadağ’da tatil yapan Yonca Evcimik, bikinili pozlarını “Karadağ’a kadar gelmişken Adriyatik Denizi’ne girmemek olur mu?” notuyla paylaştı.
Formuyla yıllara meydan okuyan 62 yaşındaki sanatçının hayranları, paylaşıma nazar boncuğu emojileri yağdırdı.
Yandık!
DJ Mahmut Orhan, Rus model sevgilisi Daria Iakubchik ile Marmaris’te tatil yapıyor.
Tekneyle koyları dolaşan sevgililer, keyifli anlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşıyor. Çift önceki gün de güvertede verdikleri romantik pozları Instagram hesaplarına ekledi. Güneş altında yüzü kızaran Daria Iakubchik, çektiği selfie’lere “Yandık” notunu düştü.
Güneşten kaçarken rüzgâra rastladım
47 yaşındaki Mine Tugay tatil paylaşımıyla takipçilerinden beğeni topladı.
Kırmızı bikinisiyle kumsalda verdiği pozları Instagram sayfasına ekleyen oyuncu, o karelerin altına şöyle yazdı: “Güneşten kaçarken rüzgâra rastladım; saçlarıma özgürlüğü, ruhuma ferahlığı bıraktı.”