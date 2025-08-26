Kiloları yüzünden depresyona girmişti... 8 ayda eridi!

Haberin Devamı

‘BÜYÜK’ GİTTİ TOPÇU’ KALDI

“Kilom yüzünden depresyona girmiştim. Elimde hamburgerle aynaya bakarken ‘Bu böyle olmayacak’ dedim ve sonraki 8 ayda 28 kilo verdim. İçimden Onur Büyüktopçu’nun ‘Büyük’ü çıktı, ‘Topçu’su kaldı!”

Onur Büyüktopçu, “Zayıflamak bana pahalıya patladı” dedi: “Bütün gardırobumu değiştirmek zorunda kaldım. Pantolonlarımı terziye götürdüm ama ceketler kaldı, olmuyor hiçbiri.” (Sayit DURMAZ)

ONLAR DA ZAYIFLADI



İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...

Ünlü şarkıcı 16 kilo verdi!

Fit haliyle dikkat çeken Zara fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu sosyal medya hesabında anlattı.

Tıbbi müdahaleyle kilo vermediğini dile getiren sanatçı şu ifadeleri kullandı:

“Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım, ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan ‘Zara kilo almış, Zeyna’ya dönmüş’ seslerini duydum. En sonunda yoruldum. Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim.

Yaklaşık 90 gün önce, bu kısır döngüden çıkmak nasip oldu. Bir metodolojiyle, beslenme tercihlerimi değiştirerek metabolizmamı dönüştürmeyi öğrendim. Bunu yapmayı seçerken birçok özenli hazırlanmış sofralara oturmadım, geçerken masanın kenarından bir besine dokunmadım, ısrar edilse de tadına bakmadım. İnsan yeter ki istesin.”

Ünlü oyuncu 72 kilo verdi, görenler tanıyamadı!

138 kiloya çıktıktan sonra mide küçültme ameliyatı olan oyuncu Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı.

72 kilo veren oyuncu bambaşka birine dönüştü.

Esin Gündoğdu, değişiminin fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

'Ameliyat yok, sağlıklı yaşam'

40 kilo veren ve fit görüntüsü ile dikkat çeken usta sanatçı Halil Ergün, hakkında çıkan ‘Obezite ameliyatı oldu’ iddialarına yanıt verdi.

Halil Ergün; “Doktoru bulsunlar. Hangi doktor beni ameliyat etmiş? Ben mide ameliyatı falan olmadım. Zayıfladığım için çok memnunum. Siz de yapın. Hiç öyle ameliyat falan yok. Kıskanmayın!” dedi.

Seksenler, Yeditepe İstanbul, Bir İstanbul Masalı, İkinci Bahar gibi birçok başarılı projede yer alan Yasemin Baştan’ın son hali görenleri şaşırttı.

Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Instagram hesabına yeni bir karesini “Yeni bir yolculuk, yeni bir heyecan daha” notuyla yükledi.

Kısa sürede binlerce beğeni alan ünlü isme sosyal medyada ‘Ne güzel zayıflamışsınız’, ‘Yine çok güzelsin’, ‘Yeni bir efsaneye mi dönüşüyor birisi’, ‘Çok güzel olmuşsun’ gibi yorumlar yapıldı.





Ünlü oyuncu en son evliliğinin bittiğini şu sözlerle duyurmuştu:

"3 yıl olacak boşanalı sürecin üzerinden 3 yıl geçti. O soyadıyla başladım evet. Şimdi gerçekten Baştan başlıyorum... Kendi cumhuriyetimi ilan ettim diyeyim. Herkes iyi olsun, ben çok iyiyim. Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum. Oğlum 26 yaşında oldu. Benim için gerekli miydi, belki değildi. Şu andaki Yasemin'i çok seviyorum. Çok güldüğüm bir şey oldu, şöyle bir haber okudum bir dizi için 'Rolü Yasemin Conka'ya teklif ettiler ama Yasemin Baştan aldı' o çok eğlenceliydi"

Sihirli Annem'in Cem'i 30 kilo verdi

Sihirli Annem bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından olurken dizinin çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı.

Cem karakteri ile hafızalara kazınan Buğra Özmüldür, dizinin ardından ekranlardan uzak bir yaşam sürmeye başladı. Yeni bir projede yer almayan ve astrolojiye de ilgisi olduğu bilinen Özmüldür, son haliyle gündem oldu.

Şimdilerde çevirmenlik yapan ve senaryolar yazan 32 yaşındaki Özmüldür 30 kilo verdi. Özmüldür'ün yeni hali sevenlerini şaşırttı.

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu!

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu rol aldığı 'O Hayat Benim' için kilo almış, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Sıkı bir diyet de uygulayarak 58 kilo veren oyuncu, değişimi ile şaşırtmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Bozoğlu, son halini paylaştı. Takipçilerinin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti.

20 kilo verdi! '2023 model Arda Kural'

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ dizisiyle kariyer yolculuğuna başlamış 2005-2008 yılları arasında ‘Emret Komutanım’ dizisiyle de ününe ün katmıştı.

En popüler olduğu dönemde diziden ayrılan ve meslek hayatında yaşadığı sorunları aşamayan Kural psikolojik olarak yıpranmıştı.

Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre hastalıkla mücadele eden Kural, 2021 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Zor günler atlatan oyuncu önce saç ektirmiş daha sonra da setlere geri dönmüştü. Sıkı bir diyete giren Kural yaklaşık 20 kilo verdi.

Eski fit haline kavuşan Kural sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, "2023 model Arda Kural" notunu düştü.

Kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Arda Kural'ın yeni hali çok beğenildi.

93 kilo verdi

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

34 beden oldu

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, Şeyda Coşkun ile kampa girdi.

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58’e düştü. 25 yaşındaki Feyza Civelek, ‘Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum’ diye konuştu.

1 yılda 40 kilo

“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.

Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

Eski halinden eser yok

Hamdi Alkan da 60 kilo vererek bambaşka birine döndü. Fazla kilolarından kurtulan Alkan imajını da değiştirdi. Ünlü ismin bir dönem kilolarıyla başı dertteydi.

'Şişmanların yatacağı yer yok'

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı.

Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.

21 kilo verdi

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini toplamaya başladı.

Terim 'aralıklı oruç' yöntemi ile 21 kilo verdi.

5 ayda 40 kilo

Oyuncu Çiçek Dilligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı.

Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...

Sıkı diyet

Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.

Görenler tanıyamadı

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...