Killa Hakan'dan kötü haber: Sağlık durumu hiç iyi değil

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Massaka, sosyal medya hesabından ünlü rapçinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve dua istedi.

"Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

SON PAYLAŞIMI: KENDİMLE UĞRAŞIYORUM

Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sıkıntıların sinyallerini vermişti:

"Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye calışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah.

Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"

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