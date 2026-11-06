Killa Hakan yoğun bakımda... 'Uyutuluyor, onun için dua edin'

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“Killa Hakan ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarıya veremediği için doktorlar tarafından bilinçli olarak uyutulmakta. Fakat Killa Hakan hepinizin tanıyacağı gibi savaşçı bir kişiliktir.



Ve bu savaşçılığıyla bunun da üstesinden geleceğine olan inancımız tam. Ayrıca 12 Aralık’ta yapacağımız konserin hazırlıklarına devam etmekteyiz.



Ve Allah’In izniyle Killa Hakan buradan yakın zamanda taburcu olacak, bizatihi bu konsere katılacaktır. Dolayısı ile siz onu sevenlerin dualarını ondan esirgememesini rica ediyoruz. “