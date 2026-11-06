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Killa Hakan yoğun bakımda... 'Uyutuluyor, onun için dua edin'

Güncelleme Tarihi:

#Killa Hakan#Almanya#Yoğun Bakım
Killa Hakan yoğun bakımda... Uyutuluyor, onun için dua edin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 11:22

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Almanya’da yoğun bakıma alınan Killa Hakan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Avukat Şükrü Sarıdede’den geldi. Killa Hakan’ın uyutulduğunu söyleyen Sarıdede, şarkıcının sevenlerinden dua istedi.

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Killa Hakan ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarıya veremediği için doktorlar tarafından  bilinçli olarak uyutulmakta. Fakat Killa Hakan hepinizin tanıyacağı gibi savaşçı bir kişiliktir.

Ve bu savaşçılığıyla bunun da üstesinden geleceğine olan inancımız tam. Ayrıca 12 Aralık’ta yapacağımız konserin hazırlıklarına devam etmekteyiz.

Ve Allah’In izniyle Killa Hakan buradan yakın zamanda taburcu olacak, bizatihi bu konsere katılacaktır. Dolayısı ile siz onu sevenlerin dualarını ondan esirgememesini rica ediyoruz. “

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#Killa Hakan#Almanya#Yoğun Bakım

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