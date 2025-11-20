Kilit isim Bircan Dülger ilk kez konuştu: Güllü ablayı arabayla uçurumdan atacaktı

Haberin Devamı

“Güllü ablayı uçurumdan atacaktı” iddiası

26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar büyüyor.

Olayın ardından başlatılan adli süreç devam ederken aileye yakın isimlerden Bircan Dülger, programda Tuğyan ile ilgili şu iddiaları ortaya attı:

“Tuğyan’ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plan vardı. Her zaman dile getirirdi.”

“Cenazede itiraf ettiğini söyledi”

Bircan Dülger, Güllü’nün ölüm haberini aldığında aklına ilk gelen kişinin Tuğyan olduğunu da dile getirdi. Dülger, cenazede yaşanan bir diyaloğu şöyle aktardı:

“Cenazede göz göze geldik. ‘Abla ben yaptım ama çok pişmanım, keşke yapmasaydım’ dedi.”

“Akıl almaz yalanlar atar”

Dülger, olay günü Tuğyan ile hem mesajlaştığını hem de telefonla konuştuğunu söyleyerek, onu sakinleştirmeye ve bir şey yapmaması için ikna etmeye çalıştığını ifade etti:

“Tuğyan akıl almaz yalanlar atar. Mesajlaşmaların olduğu gün telefonda da konuştuk. Onu ikna etmeye çalıştım.”

Mesajlar Ortaya Çıkmıştı: “Annemin ölmesini istiyorum”

Güllü’nün ölümünün ardından gözler kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e çevrilmişti. Gülter’in annesi hakkında yazdığı WhatsApp mesajlarında ‘ölmesini istediği’ ifadeleri bulunduğu ortaya çıkmış, genç kadın savcılık ifadesinde bu mesajların kendisine ait olduğunu kabul etmişti.

Yalova Adliyesi’nde tanık olarak ifade veren F.A.’nın iddiaları sonrası Tuğyan’ın ifadesi yeniden alınmıştı.

“Mesajları kızgınlıkla yazdım”

Tuğyan Gülter, ifadesinde mesajların annesiyle aralarının açık olduğu dönemde, kızgınlıkla yazıldığını belirtti. O günleri şöyle anlattı:

“Anneme çok kırgın olduğum bir dönemdi. ‘Yeter artık, ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek’ gibi mesajlar attığımı hatırlıyorum.”

Gülter, birkaç gün sonra kardeşinin araya girmesiyle annesiyle barıştıklarını ve yeniden birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi:

“Çınarcık’taki plajda karşılıklı özür dileyip sarıldık. Sonra annemin evine döndüm.”





“Annem de sinirle tehditler savururdu”

Gülter, annesiyle aralarında sık sık tartışmalar olduğunu ve bu tartışmaların zaman zaman karşılıklı ağır sözlere dönüştüğünü dile getirdi:

“Annem alkol alınca çok sinirlenen biriydi. Bana ‘Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES’e basarım, seni öldürürüm’ gibi sözler söylediği oluyordu. Ben de sinirle karşılık veriyordum.”

“Mesajlar çarpıtıldı, sanki yeni yazmışım gibi yayınladılar”

Gülter, annesinin çalıştığı mekânın işletmecisi F.A.’nın, aile dostu B.D.’ye ulaştığını ve mesajların bu yolla yayılmasına neden olduğunu iddia etti.

O süreci şöyle anlattı:

“F.A. görüntülü konuşmada B.D.’ye mesaj ekranını açtırmış. Ekran kaydı alıp televizyonda yayınlamışlar. Sanki mesajları yeni yazmışım gibi gösterdiler.”

Gülter, mesajların yalnızca çok kırgın olduğu bir dönemde yazıldığını vurguladı:

“B.D. ablaya çok güveniyordum. Bu nedenle o dönem duygusal anlarla yazdığım mesajlardı.”





“Annemle mesajlardan birkaç gün sonra barıştık”

Tuğyan, annesine karşı bir husumeti olmadığını, tartışmaların anne-kız arasında zaman zaman yaşanabilecek durumlar olduğunu belirtti:

“Bu mesajlardan birkaç gün sonra zaten barışmıştık. Sonrasında yine aynı evde yaşamaya devam ettik.”

Genç kadın, B.D. ile benzer mesajları aile dostu Ç. isimli bir kişiye de atmış olabileceğini ancak net hatırlamadığını ifade ederek sözlerini tamamladı.