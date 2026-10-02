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ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI

Havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya, “Paris’i ayağa kaldırdınız!” diyen muhabirlere “Güzeldi, çok keyifli geçti. Keyfim yerinde. Güzel bir haftaydı, şimdi artık işimin başına dönüyorum. Filmim başlayacak, onun hazırlıkları var” diye karşılık verdi.

Serenay Sarıkaya, Paris’ten çok sayıda valizle döndü.

ELBİSESİ ÇOK KONUŞULDU

Oyuncu, defilede giydiği Isabel Sanchis imzalı elbise için yöneltilen “1 milyon lira değerinde olduğu doğru mu?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Bunlar, markaların davetliler için seçtiği kıyafetler. Doğrusunu, yanlışını bilmiyorum.”





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Serenay Sarıkaya defileden görüntülerini “İşte bu benim. Yüzde 100 saf ben. Hayatın getirdiklerine her zaman minnettarım ve her anın tadını sonuna kadar çıkarıyorum” notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu havalimanında fotoğraf çektirmek isteyen hayranını geri çevirmedi.