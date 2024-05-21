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Kevin'la Cannes'da baş başa!

Güncelleme Tarihi:

#Cannes#Dilan Çiçek Deniz#Kevin Costner
Kevinla Cannesda baş başa
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 08:11

Cannes Film Festivali’ne giden Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Kevin Costner’ın yeni filmi “Horizon: An American Saga”nın galasına katıldı. Kevin Costner, gösterim öncesi kendisiyle söyleşi yapan Dilan Çiçek Deniz’i filmin Hollywood’daki galasına da davet etti.

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Dilan Çiçek Deniz, Oscar’lı aktör Kevin Costner ile geçtiğimiz gün Cannes’da buluştu. Kevin Costner’ın senaryosunu John Baird ile yazdığı, yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği “Horizon; An American Saga” filminin 77. Cannes Film Festivali’ndeki dünya prömiyeri pazar akşamı gerçekleşti. Dilan Çiçek Deniz de Pinema Film’in davetlisi olarak prömiyere katıldı.

Kevinla Cannesda baş başa


Ünlü oyuncu, filmin tanıtım çalışmaları kapsamında prömiyerden bir gün önce Costner ile röportaj yaptı. Oscar’lı oyuncu, Deniz’le uzun uzun sohbet etti ve filminin Hollywood’da yapılacak galasına davet etti.

Röportajın ardından Deniz, Kevin Costner ve filmin diğer oyuncularının da bulunduğu özel bir davete katıldı. Dilan Çiçek Deniz’in Kevin Costner ile yaptığı röportaj ve özel kareler ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

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Kevinla Cannesda baş başa

Kırmızı halıda ilgi odağı

Dilan Çiçek Deniz, Cannes kırmızı halısında giydiği siyah transparan Hakan Yıldırım imzalı kıyafeti ve Boucheron mücevherleriyle de ilgi odağı oldu.

Ünlü oyuncunun göğüslerini işleme ile kapatan siyah tül elbisesi sosyal medyada da çok konuşuldu. Deniz’in tarzını beğenmeyen bazı hayranları oyuncu hakkında olumsuz yorumlar yaptı.

Kevinla Cannesda baş başa

 

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#Cannes#Dilan Çiçek Deniz#Kevin Costner

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