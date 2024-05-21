Kevin'la Cannes'da baş başa!

Haberin Devamı

Dilan Çiçek Deniz, Oscar’lı aktör Kevin Costner ile geçtiğimiz gün Cannes’da buluştu. Kevin Costner’ın senaryosunu John Baird ile yazdığı, yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği “Horizon; An American Saga” filminin 77. Cannes Film Festivali’ndeki dünya prömiyeri pazar akşamı gerçekleşti. Dilan Çiçek Deniz de Pinema Film’in davetlisi olarak prömiyere katıldı.

Ünlü oyuncu, filmin tanıtım çalışmaları kapsamında prömiyerden bir gün önce Costner ile röportaj yaptı. Oscar’lı oyuncu, Deniz’le uzun uzun sohbet etti ve filminin Hollywood’da yapılacak galasına davet etti.

Röportajın ardından Deniz, Kevin Costner ve filmin diğer oyuncularının da bulunduğu özel bir davete katıldı. Dilan Çiçek Deniz’in Kevin Costner ile yaptığı röportaj ve özel kareler ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Haberin Devamı

Kırmızı halıda ilgi odağı

Dilan Çiçek Deniz, Cannes kırmızı halısında giydiği siyah transparan Hakan Yıldırım imzalı kıyafeti ve Boucheron mücevherleriyle de ilgi odağı oldu.

Ünlü oyuncunun göğüslerini işleme ile kapatan siyah tül elbisesi sosyal medyada da çok konuşuldu. Deniz’in tarzını beğenmeyen bazı hayranları oyuncu hakkında olumsuz yorumlar yaptı.