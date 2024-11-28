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'Keşke Defne sevgilim olsa'

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#Defne Samyeli#Necmettin Karabacak#Etiler
Keşke Defne sevgilim olsa
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 08:08

Defne Samyeli, işadamı Necmettin Karabacak’la görüntülendi. Karabacak, aşk sorusuna “Keşke Defne Samyeli gibi bir kadınla beraber olsam” yanıtını verdi.

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EĞLENCE MEKANINDA BULUŞTULAR

Defne Samyeli önceki akşam Pernod Ricard Türkiye’nin Rixos Tersane İstanbul’daki davetindeydi. Samyeli, daha sonra Etiler’deki Kütüphane adlı mekâna geçti ve burada işadamı Necmettin Karabacak’la bir araya geldi.

İki isim, eğlenceli saatlerin ardından mekândan farklı araçlarla ayrıldı.

Keşke Defne sevgilim olsa

Kendimi aşka kapamadım
Defne Samyeli, Pernod Ricard Türkiye’nin davetinde aşk ve evlilik sorularını “Kendimi hiçbir zaman aşka kapamadım. Evlenebilirim de tabii, neden olmasın” diye yanıtladı.

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KADINI

Defne Samyeli muhabirlerin “Necmettin Bey’le ilişkiniz hayırlı olsun diyelim mi?” sorusunu yanıtsız bıraktı, “İyi akşamlar” demekle yetindi. Samyeli’nin hemen ardından çıkan Necmettin Karabacak ise “Defne Hanım’la beraber olduğunuz söyleniyor, doğru mu?” sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

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“Defne benim çok yakın arkadaşım. Keşke Defne Samyeli gibi bir kadınla beraber olsam. Bence Türkiye’nin en güzel kadını ama maalesef öyle bir şey yok.”

Keşke Defne sevgilim olsa

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#Defne Samyeli#Necmettin Karabacak#Etiler

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