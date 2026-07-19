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Keşke daha erken baba olsaydım

Güncelleme Tarihi:

#İlker Aksum#Dilay Aksum#Babalık
Keşke daha erken baba olsaydım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 08:56

İlker Aksum, Kids’ Life dergisi için eşi Dilay Aksum ve minik kızı Lila ile objektif karşısına geçti.

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Ünlü oyuncu, dergideki röportajında “53 yaşında baba olmak sizde nasıl bir duygu yarattı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Pişmanlık... Çünkü daha erken baba olmam gerektiğini anladım. Korku... 53 yaşında baba olunca çocuğunuzun ne kadarını görebilirsiniz ki; doğanın kanunu.”

İlker Aksum, kızının ağzından “baba” kelimesini ilk duyduğunda yaşadığı mutluluğu da paylaştı: “Çok duygusal, çok şaşırtıcı bir ândı. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Olağanüstü bir his. Şimdi her gün yaklaşık yüz kez ‘baba’ diyor. Henüz ‘anne’ demedi!”

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#İlker Aksum#Dilay Aksum#Babalık

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