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Keriman Halis Ece kimdir, kaç yaşında vefat etti?

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Keriman Halis Ece kimdir, kaç yaşında vefat etti

Keriman Halis Ece, kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. Keriman Halis Ece, zamanın meşhur tüccarlarından olan ve Hızır adı verilen yangın söndürme aletlerinin mümessili Tevfik Halis Bey ve Ferhunde Hanım'ın altı çocuğundan biridir. Yarışmalara da babası tarafından kaydettirilmiştir. Tahsilini Feyziati (sonraki adıyla Boğaziçi) Lisesi'nde yapmıştır. İşte, Türkiye güzellik kraliçesi ve piyanist Keriman Halis Ece hakkında bazı bilgiler

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Keriman Halis Ece 16 Şubat 1913; İstanbul - 28 Ocak 2012 tarihleri arasında İstanbul'da yaşadı. Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve Miss Turkey olarak bilinen organizasyonun 1932 yılındaki birincisi seçilmiştir.

31 Temmuz 1932'de Belçika'nın Spa kentinde yapılan ve yirmi sekiz ülkenin delegelerinin katıldığı, dönemin en prestijli yarışması, Dünya Güzellik Yarışmasında birinci olarak "Dünya Güzellik Kraliçesi" seçilmiştir. Resmî olarak Kâinat Güzeli ve Zarafet Güzeli unvanları ile de adlandırılabilir. İstanbul'da 28 Ocak 2012 98 yaşında hayatını kaybetti. Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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