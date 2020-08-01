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Haber Giriş: 01.08.2020 - 11:22,Son Güncelleme:

Kerem Saka kimdir? Yıldız Asyalı'nın eşi Kerem Saka kaç yaşında?

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Kerem Saka kimdir? Yıldız Asyalı'nın eşi Kerem Saka kaç yaşında?
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Kerem Saka, son günlerde magazin dünyasını yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Yıldız Asyalı ile 31 Temmuz akşamı dünya evine giren Kerem Saka, kim ve kaç yaşında olduğu ile merak ediliyor. Peki, Kerem Saka kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Kerem Saka, 1977 yılında dünyaya geldi. Dizi ve film setlerinde görev alan Kerem Saka, son olarak Arka Sokaklar dizisinin ikinci yönetmenliğini yaptı. Yıldız Asyalı ile nisan ayında başlayan ilişkisini, Bodrum Gümüşlük'te bir otelde 15 kişinin katılımıyla evlilikle taçlandırdı.

Yıldız Asyalı nikah sonrasında, “4 ay önce tanıştık. Evlenme teklifi 5 gün önce geldi. Bekliyordum. Gelinliğimi de kafamda hazırlamıştım zaten. Teklif geldiği gibi hemen her şeyi organize ettim” dedi.

Kerem Saka da “Çocuklarımıza çok düşkünüz. Karantina sürecinde hep beraberdik. Bir gün biz yemek yerken çocuklar oynuyordu, o sırada bir boşluk bulup teklif edebildim” diye konuştu.

 

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