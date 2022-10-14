Kerem Bürsin'den Farah Zeynep Abdullah'a destek: Çok doğru söylemiş!

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Yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kerem Bürsin önceki gün Etiler’de görüntülendi. Yeni projesiyle ilgili sorular üzerine “Detay vermeyeyim. Yanlış bilgilendirme yapmak istemem” diyen oyuncuya, Farah Zeynep Abdullah’ın “Başroldeki erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar” sözleri hakkında ne düşündüğü soruldu.

TÜRKİYE’DE NASIL OLMAZ!

“Farah bence çok doğru söylemiş” diyen Kerem Bürsin, sektörü eleştirdi: “Bu durum sadece bizim sektörümüzde ve ülkemizde yaşadığımız bir sorun değil. Diğer sektörlerde ve diğer ülkelerde de aynı problemlerle karşılaşılıyor. Hoş değil bu durum. Piyasamızda toksik erkekler var. Hâlâ çalışıyorlar. Böyle şeylere önem vermemiz lazım. Yurtdışından ülkemize yatırım yapan platformlar var. Irkçılık gibi durumlara çok dikkat ediyorlar. Erkek oyuncuların partnerlerini seçmesini ve yapımcı firmanın işine karışmasını doğru bulmuyorum. Bence herkesin audition vermesi (seçmelere katılması) gerekli. Yurtdışında konumun ve popülariten ne olursa olsun audition vermek zorundasın. Çünkü iş başlamadan önce enerji ve uyumuna bakıyorlar. Türkiye’de nasıl bu olmaz, ben çok şaşırıyorum.”

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O BENİM ARKADAŞIM

Kerem Bürsin’in oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Bürsin çıkan haberlere “Kafa yapımızı değiştirmeliyiz” diyerek tepki göstermişti. Oyuncu, bu durum hatırlatılınca “Evet, arkadaşımla alakasız bir şekilde haber yapıldı. Ben de tepkimi gösterdim” dedi.

HASSAS KONU

Kerem Bürsin’e eski sevgilisi Hande Erçel’le yeğeni Mavi’nin hastalığıyla ilgili yaptığı görüşme de soruldu. Oyuncu, “Daha önce de söylediğim gibi bu konu çok hassas, lütfen bu konulara girmeyelim” dedi.