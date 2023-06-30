Kerem Bürsin'den eğitime destek

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Kanal D’nin merakla beklenen “Ya Çok Seversen” adlı dizisinde Hafsanur Sancaktutan’la kamera karşısına geçen Kerem Bürsin yardımseverliğiyle takdir topladı.

Ünlü oyuncu, Kurban Bayramı’nda Darüşşafaka Cemiyeti’ne anlamlı bir bağış yaptı.

Kerem Bürsin yaptığı bağışla onlarca öğrencinin eğitim hayatına 8 yıl boyunca destek olacak.

Darüşşafaka Cemiyeti, Kerem Bürsin’in de aralarında olduğu bağışçılarına teşekkür belgesi yolladı:

“Destekleriniz sayesinde Türkiye’nin her bölgesinden sınavla seçilmiş 1000’e yakın çocuğumuz, İstanbul’daki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda ortaokul 1. sınıftan lise mezuniyetine kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitimle geleceğe hazırlanacak.”

Kerem Bürsin kurumun yolladığı teşekkür belgesini sosyal medya hesabında takipçileriyle “Bayramımız kutlu olsun” notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun bu anlamlı hareketi büyük alkış aldı.

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Önemli olan destek vermemiz

Sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi sonrası hakkında bin öğrencinin eğitimine destek olacağı haberleri çıkan Kerem Bürsin, Twitter’ında açıklama yaptı:

“Yapılan haberler yanlış ve bu haberler doğruymuş gibi üstlenemem. Evet bir bağışta bulundum ama bağışta bulunan herkese bu mektup geliyor Darüşşafaka Cemiyeti’nden. Önemli olan destek vermemiz.”