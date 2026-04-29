Kerem Bürsin: Filmin yıldızı Pınar

10. YIL KUTLAMASI

Kerem Bürsin, reklam yüzü olduğu Under Armour markasının önceki akşam Ulus’taki 29 adlı mekânda düzenlediği davette basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Markayla yaptığı iş birliği için “Güzel bir iş birliği. Çok sevdiğim bir marka ve 10’uncu yılını kutluyoruz” diyen ünlü oyuncuya gündemindeki yeni film projeleriyle ilgili sorular yöneltildi.

BÜYÜK GURUR

Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi “Yorgun Güneş”te Pınar Deniz’le başrolü üstlenen Kerem Bürsin, heyecanlı olduğunu dile getirdi:

“Esas filmin starı Pınar olacak. Ama filmin içinde yer almak ve Nuri Hoca’yla birlikte çalışıyor olmak büyük bir onur, büyük bir gurur. O nedenle çok heyecanlıyım.” Voleybol temalı “Çizginin Dışında” filmi için de imza aşamasında olduğu konuşulan Bürsin, sorular üzerine “Tam net değil, yakın zamanda belli olacak ve başlayacağız” demekle yetindi.

Özele girmeyelim



Kerem Bürsin, Selin Yağcıoğlu’yla ayrıldıkları iddiasıyla ilgili soruları “Özel hayata girmeyelim” diyerek yanıtsız bıraktı.