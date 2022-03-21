Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Kerem Bürsin, Antonio Banderas’ı sevindirdi

#Kerem Bürsin#Antonıo Banderas#Sen Çal Kapımı
Kerem Bürsin, Antonio Banderas’ı sevindirdi

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali’ne katılmak için İspanya’ya gitti.

Haberin Devamı

Oyuncu önceki akşamsa İspanyol oyuncu Antonio Banderas’ın başrolünde yer aldığı “Company” müzikalini izledi.

Dünyaca ünlü oyuncu, Bürsin’le çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Banderas, pozunun altına şu notu yazdı: “Love Is In The Air dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin ‘Company’i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı.”

Kerem Bürsin’in Hande Erçel’le başrolü paylaştığı ve geçtiğimiz yıl final yapan “Sen Çal Kapımı” dizisi yurtdışında “Love Is In The Air” adıyla yayınlanıyor.

Kerem Bürsin, Antonio Banderas’ı sevindirdi

Kerem Bürsin, Antonio Banderas’a “Sen en iyisisin” yorumunu yazdı.

Gözden Kaçmasın

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ilişkisine hiç inanmamıştımHande Erçel ile Kerem Bürsin ilişkisine hiç inanmamıştım!
#HANDE ERÇEL#KEREM BÜRSİN
Ayrılık nedeniyle ilgili iddialara açıklama geldiAyrılık nedeniyle ilgili iddialara açıklama geldi
#KEREM BÜRSİN#HANDE ERÇEL

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kerem Bürsin#Antonıo Banderas#Sen Çal Kapımı

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler