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Kerem Alışık'tan “Sözümün İçindekiler”şiirleri

#Kerem Alışık#Sözümün İçindekiler#Şiir
Kerem Alışıktan “Sözümün İçindekiler”şiirleri

Oyuncu Kerem Alışık, “Sözümün İçindekiler” adını verdiği şiir albümü ile sevenleriyle buluşuyor.

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Kerem Alışık’ın kendi şiirleri dışında Attila İlhan şiirlerini de seslendireceği albümün ilk şiiri bugün tüm dijital müzik platformlarında yer aldı. Hülya Saatçi Önal’a ait bir şiirin de yer aldığı Sözümün İçindekiler adlı projede piyasaya çıkan ilk şiir, Alışık’ın kaleminden Adamın Teki.

Alışık’ın önemli bestecilerin eserleri eşliğinde seslendirdiği şiirlerden ilki olan Adamın Teki’nin bestesi Musa Özmen’e, düzenlemesi Ercan Saatçi’ye ait. Yönetmenliğini Levent Özdemir’in yaptığı ilk şiirin video klibi yakında görsel ve dijital mecralarda yayınlandı.

Sözümün İçindekiler projesi için Kerem Alışık şunları söyledi: “Sözü şiir olarak tanımlamaya çalışmak denizi yürüyerek geçmeye benzer. Ben sayısız kere denizi yürüyerek geçmeye çalıştım. Anladım ki ne kadar çalışırsam deniz o kadar açılıyor. Sözümün içinden şiir olarak çıkanlar aslında gönlümün söyledikleri…”

Kerem Alışıktan “Sözümün İçindekiler”şiirleri


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Sözümün İçindekiler, plak olarak da yine Rec by Saatchi etiketiyle piyasaya çıkacak.

 

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#Kerem Alışık#Sözümün İçindekiler#Şiir

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