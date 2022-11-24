'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlüler akın etti! Hakan Özoğuz ve kardeşi Gökhan Özoğuz bir arada...

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Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği “Kendi Yolumda” yarın vizyona giriyor. Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Okan Çabalar, Ferit Aktuğ, Hakan Özoğuz ve Çağatay Aras’ın yanı sıra usta oyuncular Tamer Levent, Suzan Aksoy, Tuncer Salman ve Erkan Can’ın rol aldığı filmin galası önceki akşam Kanyon Paribu Cineverse’te yapıldı.

Galaya Cem Yılmaz, Beren Saat-Kenan Doğulu, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Şebnem Dönmez, Can Bonomo, Levent Can, Derya Alabora, Erkan Kolçak Köstendil gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Ömer Faruk Sorak, “Birlikte çalıştığım bütün oyuncu arkadaşlarım o kadar güzel bir performans çıkardılar ki, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, filmi 3 yıl önce yaptıklarını belirterek “Değerli abilerim ve kardeşlerimle beraber çok güzel bir film yaptık. İnşallah herkes beğenir” diye konuştu. Gökçe Bahadır da “Gökhan’a teşekkür ediyorum, böyle bir işi sırtlanıp bizleri bir araya getirdiği için. İzlemesi çok keyifli bir film oldu” dedi.

TAMİRCİ ÇIRAĞI

Senaryosunu Ali Kobanbay’ın yazdığı filminde Gökhan Özoğuz’un arabası, Adana’nın kenar bir mahallesinde bozuluyor. Gittiği tamircide müzisyen olmak isteyen tamirci çırağı Ömer Ali ile sohbet eden Özoğuz, sonrasında uyuyakalıyor ve rüyasında kendini tamirci çırağı olarak buluyor.

SAĞLIĞIM GAYET İYİ



Kanser tedavisi gören Hakan Özoğuz da filmde rol aldı. “İlk defa böyle bir işe kalkıştık” diyen ünlü müzisyen, sağlık durumuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Sağlığım gayet iyi. Uzun süreli bir tedavinin sonuna geldik. Tedavi sürecinde de konserlere çıktım. İyi hissettiğim anlarda bunları yaptım, hiçbir zaman kendimi riske atmadım.”

Kenan Doğulu - Beren SaatYağmur Atacan - Pınar AltuğErkan Koçak Köstendil - Cansu TosunGökçe BahadırCem YılmazBirol Namoğlu - Derya BeşerlerErkan Can - Muhammed CangörenCan Bonomo