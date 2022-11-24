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'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlüler akın etti! Hakan Özoğuz ve kardeşi Gökhan Özoğuz bir arada...

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#Gökhan Özoğuz#Hakan Özoğuz#Kendi Yolumda
Kendi Yolumda filminin galasına ünlüler akın etti Hakan Özoğuz ve kardeşi Gökhan Özoğuz bir arada...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 11:11

Başrolünü Gökhan Özoğuz’un, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği, yarın vizyona girecek “Kendi Yolumda” filminin galasına ünlüler akın etti.

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Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği “Kendi Yolumda” yarın vizyona giriyor. Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Okan Çabalar, Ferit Aktuğ, Hakan Özoğuz ve Çağatay Aras’ın yanı sıra usta oyuncular Tamer Levent, Suzan Aksoy, Tuncer Salman ve Erkan Can’ın rol aldığı filmin galası önceki akşam Kanyon Paribu Cineverse’te yapıldı.

Galaya Cem Yılmaz, Beren Saat-Kenan Doğulu, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Şebnem Dönmez, Can Bonomo, Levent Can, Derya Alabora, Erkan Kolçak Köstendil gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Ömer Faruk Sorak, “Birlikte çalıştığım bütün oyuncu arkadaşlarım o kadar güzel bir performans çıkardılar ki, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kendi Yolumda filminin galasına ünlüler akın etti Hakan Özoğuz ve kardeşi Gökhan Özoğuz bir arada...

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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, filmi 3 yıl önce yaptıklarını belirterek “Değerli abilerim ve kardeşlerimle beraber çok güzel bir film yaptık. İnşallah herkes beğenir” diye konuştu. Gökçe Bahadır da “Gökhan’a teşekkür ediyorum, böyle bir işi sırtlanıp bizleri bir araya getirdiği için. İzlemesi çok keyifli bir film oldu” dedi.

TAMİRCİ ÇIRAĞI

Senaryosunu Ali Kobanbay’ın yazdığı filminde Gökhan Özoğuz’un arabası, Adana’nın kenar bir mahallesinde bozuluyor. Gittiği tamircide müzisyen olmak isteyen tamirci çırağı Ömer Ali ile sohbet eden Özoğuz, sonrasında uyuyakalıyor ve rüyasında kendini tamirci çırağı olarak buluyor.

Kendi Yolumda filminin galasına ünlüler akın etti Hakan Özoğuz ve kardeşi Gökhan Özoğuz bir arada...

SAĞLIĞIM GAYET İYİ

Kanser tedavisi gören Hakan Özoğuz da filmde rol aldı. “İlk defa böyle bir işe kalkıştık” diyen ünlü müzisyen, sağlık durumuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Sağlığım gayet iyi. Uzun süreli bir tedavinin sonuna geldik. Tedavi sürecinde de konserlere çıktım. İyi hissettiğim anlarda bunları yaptım, hiçbir zaman kendimi riske atmadım.”

Kendi Yolumda filminin galasına ünlüler akın etti Hakan Özoğuz ve kardeşi Gökhan Özoğuz bir arada...

Kenan Doğulu - Beren Saat
Kendi Yolumda filminin galasına ünlüler akın etti Hakan Özoğuz ve kardeşi Gökhan Özoğuz bir arada...

Yağmur Atacan - Pınar Altuğ
Kendi Yolumda filminin galasına ünlüler akın etti Hakan Özoğuz ve kardeşi Gökhan Özoğuz bir arada...

Erkan Koçak Köstendil - Cansu Tosun
Kendi Yolumda filminin galasına ünlüler akın etti Hakan Özoğuz ve kardeşi Gökhan Özoğuz bir arada...

Gökçe Bahadır
Kendi Yolumda filminin galasına ünlüler akın etti Hakan Özoğuz ve kardeşi Gökhan Özoğuz bir arada...

Cem Yılmaz
Kendi Yolumda filminin galasına ünlüler akın etti Hakan Özoğuz ve kardeşi Gökhan Özoğuz bir arada...

Birol Namoğlu - Derya Beşerler
Kendi Yolumda filminin galasına ünlüler akın etti Hakan Özoğuz ve kardeşi Gökhan Özoğuz bir arada...

Erkan Can - Muhammed Cangören
Kendi Yolumda filminin galasına ünlüler akın etti Hakan Özoğuz ve kardeşi Gökhan Özoğuz bir arada...

Can Bonomo 

 

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#Gökhan Özoğuz#Hakan Özoğuz#Kendi Yolumda

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