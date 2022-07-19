Kenan’dan ustaya saygı

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Sevilen türkülerin İstanbullu müzikseverlerin beğenisine sunulduğu “Sazımızla Sözümüzle” konserinde usta sanatçılara, Erdal Erzincan, Hüseyin Turan, Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kardeş Türküler grubunun solisti Feryal Öney, Mr. Jade ve Kenan Doğulu da eşlik etti. Konser öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan sanatçılardan Fuat Saka, “Bu akşamki konser Hayrettin Özayvaz’ın sunduğu bir konserdir, bizi bir araya getirdiği için ona teşekkür ederim” dedi. Saka, konserde bütün türkü dostlarının buluşmasını istediklerini belirterek, “Biz 5 kişi de kalsak, 5 bin kişi de olsak türkülerimizi söyleriz” değerlendirmesini yaptı.



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Musa Eroğlu “Biz bu programda şunu sunmaya çalışıyoruz. Gerek müzik arkadaşlarımız gerekse müzikle uğraşan gerekse bize duygularıyla yön veren dinleyicilere diyoruz ki bakın burada çok güzel renkler var. Yani hep siyah beyaz giymeyin, değişik bir şeyler giyin üstünüze. Bu türkü de olabilir” dedi. Güler Duman , halk müziğine verilen değerin toplumun kültürüne verilen bir değer olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Bizi birleştiren türkülerin buradaki o birlikteliğini, beraberliğini sunacağız.”

Sürpriz konuklar arasında yer alan Kenan Doğulu, Musa Eroğlu ile birlikte ‘Halil İbrahim’ türküsünü seslendirdi. Doğulu sahneye çıkarken Eroğlu’nun elini öpmeyi de ihmal etmedi. Kenan Doğulu’nun ardından sahneye çıkan Ferman Akgül de Eroğlu ile beraber ‘Mihriban’ türküsünü seslendirdi.