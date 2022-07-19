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Kenan’dan ustaya saygı

#Musa Eroğlu#Fuat Saka#Güler Duman
Kenan’dan ustaya saygı
Sayit DURMAZ

Musa Eroğlu, Fuat Saka, Güler Duman ve Yediveren Orkestrası, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Türkü şöleninin konuk sanatçıları arasında Hüseyin Turan, Erdal Erzincan, Ferman Akgül ve Kenan Doğulu da vardı.

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Sevilen türkülerin İstanbullu müzikseverlerin beğenisine sunulduğu “Sazımızla Sözümüzle” konserinde usta sanatçılara, Erdal Erzincan, Hüseyin Turan, Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kardeş Türküler grubunun solisti Feryal Öney, Mr. Jade ve Kenan Doğulu da eşlik etti. Konser öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan sanatçılardan Fuat Saka, “Bu akşamki konser Hayrettin Özayvaz’ın sunduğu bir konserdir, bizi bir araya getirdiği için ona teşekkür ederim” dedi. Saka, konserde bütün türkü dostlarının buluşmasını istediklerini belirterek, “Biz 5 kişi de kalsak, 5 bin kişi de olsak türkülerimizi söyleriz” değerlendirmesini yaptı.

Kenan’dan ustaya saygı


BURADA ÇOK GÜZEL RENKLER VAR
Musa Eroğlu “Biz bu programda şunu sunmaya çalışıyoruz. Gerek müzik arkadaşlarımız gerekse müzikle uğraşan gerekse bize duygularıyla yön veren dinleyicilere diyoruz ki bakın burada çok güzel renkler var. Yani hep siyah beyaz giymeyin, değişik bir şeyler giyin üstünüze. Bu türkü de olabilir” dedi.
Kenan’dan ustaya saygı


BİZİ BİRLEŞTİREN TÜRKÜLER
Güler Duman, halk müziğine verilen değerin toplumun kültürüne verilen bir değer olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Bizi birleştiren türkülerin buradaki o birlikteliğini, beraberliğini sunacağız.” 

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Kenan’dan ustaya saygı
Sürpriz konuklar arasında yer alan Kenan Doğulu, Musa Eroğlu ile birlikte ‘Halil İbrahim’ türküsünü seslendirdi. Doğulu sahneye çıkarken Eroğlu’nun elini öpmeyi de ihmal etmedi. Kenan Doğulu’nun ardından sahneye çıkan Ferman Akgül de Eroğlu ile beraber ‘Mihriban’ türküsünü seslendirdi.

 

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#Musa Eroğlu#Fuat Saka#Güler Duman

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