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Kenan Işık'ın son durumunu yakın arkadaşı anlattı

#Kenan Işık#Ozan Zeybek#Sağlık
Kenan Işıkın son durumunu yakın arkadaşı anlattı

Sekiz sene önce gittiği spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor. Ünlü sanatçının sağlık durumunu yakın arkadaşı anlattı...

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2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı.

4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.

Kenan Işıkın son durumunu yakın arkadaşı anlattı


KENAN IŞIK BIRAKTIĞINIZ GİBİ...
Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek, Kenan Işık'ın sağlık durumunu anlattı:
Kenan Işıkın son durumunu yakın arkadaşı anlattı


"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

 

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