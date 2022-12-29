Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Beril Işık son noktayı koydu

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Hastane sürecinin ardından tedavisine evde devam edilen Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili çıkan 'yalan' haberlere bir yenisi daha eklendi.

8 yıldır tedavi gören Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'ın "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" dediği iddia edildi.

Bu haberlerin ardından hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Beril Işık "Ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok" dedi.

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

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Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı.

4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.