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Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Beril Işık son noktayı koydu

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#Beril Işık#Kenan Işık#Beyin Kanaması
Kenan Işıkın sağlık durumu nasıl Beril Işık son noktayı koydu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 11:21

Ünlü sanatçı Kenan Işık, 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağı kayarak düşmüş, başını çarpan Işık komaya girmişti.

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Hastane sürecinin ardından tedavisine evde devam edilen Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili çıkan 'yalan' haberlere bir yenisi daha eklendi.

 8 yıldır tedavi gören Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'ın "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" dediği iddia edildi.

 Bu haberlerin ardından hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Beril Işık "Ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok" dedi.

Kenan Işıkın sağlık durumu nasıl Beril Işık son noktayı koydu

 KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

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Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı.

4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.

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#Beril Işık#Kenan Işık#Beyin Kanaması

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