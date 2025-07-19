Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları ile tatilde... Mutlu aile

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Çeşme tatiline devam ediyor. Oyuncu çift önceki gün kızları Lalin ve Leyla ile birlikte Fun Beach’te görüntülendi. Aile tatilinin keyfini çıkaran İmirzalıoğlu ve Kobal kızlarıyla birlikte denize girerek eğlendiler.

Uzun süre anne ve babalarının kucağından inmeyen Lalin ile Leyla daha sonra denizin içinde bakıcılarıyla oynamaya başladı.

Fırsatı değerlendirip plaja dönmeye çalışan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kızlarının durumu fark etmesiyle başarılı olamadı.

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Denize geri dönen ünlü çift onlarla vakit geçirmeye devam etti. İmirzalıoğlu, eşini de ihmal etmedi. Her fırsatta Kobal’a sarılan oyuncunun romantik halleri dikkat çekti.