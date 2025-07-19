×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları ile tatilde... Mutlu aile

Güncelleme Tarihi:

#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#Çeşme
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları ile tatilde... Mutlu aile
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 08:50

Ünlü oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Çeşme’de tatilin tadını çıkarıyor. Fun Beach’te kızlarıyla denize giren İmirzalıoğlu ve Kobal’ın aile mutluluğu objektiflere böyle yansıdı.

Haberin Devamı

 Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Çeşme tatiline devam ediyor. Oyuncu çift önceki gün kızları Lalin ve Leyla ile birlikte Fun Beach’te görüntülendi. Aile tatilinin keyfini çıkaran İmirzalıoğlu ve Kobal kızlarıyla birlikte denize girerek eğlendiler.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları ile tatilde... Mutlu aile

Uzun süre anne ve babalarının kucağından inmeyen Lalin ile Leyla daha sonra denizin içinde bakıcılarıyla oynamaya başladı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları ile tatilde... Mutlu aile

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu fit halleriyle dikkat çekti.

Fırsatı değerlendirip plaja dönmeye çalışan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kızlarının durumu fark etmesiyle başarılı olamadı.

Haberin Devamı

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları ile tatilde... Mutlu aile

Denize geri dönen ünlü çift onlarla vakit geçirmeye devam etti. İmirzalıoğlu, eşini de ihmal etmedi. Her fırsatta Kobal’a sarılan oyuncunun romantik halleri dikkat çekti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#Çeşme

BAKMADAN GEÇME!