Kenan Doğulu'dan eşinin ilk şarkısına destek

Haftalar öncesinden biletleri tükenen konserde Doğulu, farklı dönemlerinden sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçının performansı dinleyicilerden alkış aldı.

Doğulu, Beren Saat’i sahnesine davet ederek eşinin ilk şarkısı ‘CapitaliZoo’yu şu sözlerle destekledi:

“Beren çok heyecanlı. Şarkısı bugün çıktı ve çok mutlu. Ona alkış istiyorum.” Sanatçı, ardından eşini öptü ve Beren Saat’in yeni şarkısına yönlendiren QR kodunu LED ekranlardan yayınladı.

Doğulu konseri ‘Aşk Oyunu’nun ardından İlhan Şeşen’i anarak seslendirdiği ‘Ellerimde Çiçekler’ ile bitirdi. Sanatçı yoğun istek üzerine 14 Mart’ta tekrar Zorlu sahnesindeki yerini alacak. Konserin biletleri şimdiden tükendi.