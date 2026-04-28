Kenan Doğulu: Beren’le gurur duyuyorum

Eşi Beren Saat’ten bahseden Doğulu, ilk şarkısı ‘CapitaliZoo’ ile müzik dünyasına adım atan ünlü oyuncuyla gurur duyduğunu söyledi:

“6 şarkılık bir longplay’i var. Albümünü aslında nisanda çıkaracaktık. İran savaşı çıktı, ertelemek zorunda kaldık. Öyle bir heyecanı var. Ben de son derece gurur duyuyorum. İlk şarkısını çıkardı, 3-5 gün gündem değişti. İnsanları harekete geçiren bir iş oldu. Espriler yapıldı. Şarkıların hepsini kendisi yazdı. Kendi duyguları, hisleri.”

‘SAVAŞ ÇIKINCA ERTELEDİK’

Ünlü şarkıcı, eşinin mutsuz olduğunu da söyledi: “Çok narin bir insan. Köklerine çok bağlı, evrene çok bağlı. Şu aralar o kadar mutsuz, keyifsiz, neşesiz ki. Elimizden geldiği kadar biz neşemizi eksik tutmamaya çalışıyoruz.”

Los Angeles’taki evim kül oldu

Los Angeles’ta bulunan 2 milyon dolar değerindeki evinin orman yangınlarında tamamen yandığını söyleyen Kenan Doğulu, yaşanan kaybın hem maddi hem de manevi etkilerini anlattı: “Los Angeles’taki evim yangında kül oldu. Satıp çıkmaya çalışıyorum, başka bir yerden almak istiyorum. Anılar vardı, imzalı gitarlar, albümler, özel stüdyo ekipmanlarım vardı. ‘Bunlar da yaşanacakmış’ diyorum. Mala gelsin. Beren’le ikimiz çok üzüldük ama orada olmadığımız için mutluyum. Büyük bir travma ama çözülemeyecek bir şey değil. Yerine gelmeyecek bazı şeyler var, olsun.”