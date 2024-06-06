Kemal Doğulu: Tefeciler kafama silah dayadı

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Soruşturma sonunda Doğulu hakkında ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Duruşmalara daha önce katılmadığı için hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Kemal Doğulu, önceki gün polis eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Doğulu duruşmada yaptığı savunmada “Eski menajerim beni ve arkadaşlarımı dolandırdı. Tefecilerin dükkânıma gelmesine sebep oldu. Tefeciler dükkânda kafama silah dayadı. Rezil olmamak için şikâyetçi olmadım. Bir anlık sinirle davaya konu sözleri yazdım” dedi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.