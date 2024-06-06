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Kemal Doğulu: Tefeciler kafama silah dayadı

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#Kemal Doğulu#Tolga Kuyucuklu#İstanbul Adalet Sarayı
Kemal Doğulu: Tefeciler kafama silah dayadı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 08:00

Modacı ve DJ Kemal Doğulu’nun kendisini tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu iddia eden eski menajeri Tolga Kuyucuklu, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Soruşturma sonunda Doğulu hakkında ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Duruşmalara daha önce katılmadığı için hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Kemal Doğulu, önceki gün polis eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Kemal Doğulu: Tefeciler kafama silah dayadı

Doğulu duruşmada yaptığı savunmada “Eski menajerim beni ve arkadaşlarımı dolandırdı. Tefecilerin dükkânıma gelmesine sebep oldu. Tefeciler dükkânda kafama silah dayadı. Rezil olmamak için şikâyetçi olmadım. Bir anlık sinirle davaya konu sözleri yazdım” dedi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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#Kemal Doğulu#Tolga Kuyucuklu#İstanbul Adalet Sarayı

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