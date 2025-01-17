Kemal Başar'dan Azra Akın'a sitem: Tiyatrodaki en büyük suçu işledi!

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AZRA Akın, Tiyatro Keyfi’nin “Kaktüs Çiçeği” oyunu ile sahnelere geri dönmüştü. Ünlü isim geçen gün ise merdivenden düşerek belini incitti. Olayın ardından Tiyatro Keyfi’nin sanat yönetmeni Kemal Başar, Akın’ın telefonlarına çıkmadığını açıklayarak “Tiyatro sanatının ilkeleri gereği kendisiyle yollarımız ayrıldı” dedi. Azra Akın’ın menajeri ise şu açıklamayı yaptı: “Azra talihsiz bir kaza geçirdi ve sahneye çıkamayacak halde. Doktor raporu var. Ona rağmen ağlayarak sahneye çıkmak istedi ama doktor izin vermedi. Oyunu bırakmak ya da ayrılmak gibi bir niyetimiz yoktu. Kemal Bey, ‘yollarımızı ayırdık’ demiş kendi tasarrufudur. Azra disiplinsiz bir oyuncu değil!”



TELEFONLARIMIZA ÇIKMADILAR



Yaşananlar sonrası Kemal Başar, Azra Akın’ın menajerin kamuoyunu yanılttığını iddia ederek şunları söyledi: “Oyuncu turnelere kendi şoförüyle gelmek istedi. Kulisimize şoförü yardımcı olarak sokulmak istendi. Sanatın tamamen dışında bir delikanlının soyunan ve şakalaşan çalışanların arasında dolaşma, otelimizde kalma isteklerine izin vermediğim için Azra Akın’ın menajeri oyunun grubuna ‘Merdivenden düştü, yarın gelemeyebilir’ mesajı attı ve telefonlarımıza çıkmadı. Oyuna da hakikaten gelmedi. Bu tiyatroda işlenebilecek en büyük suçtur.”

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OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNE GİDECEĞİZ

Kemal Başar, Azra Akın’ın menajerinin hastalık raporunu iletmediğini açıkladı: “Raporu istedik, vermediler. Muhatabının seyirciyi ve ekip arkadaşlarını hayal kırıklığına uğrattığı için, Tiyatro Keyfi’nin itibarını zedelediği için, iletişimi kestiği için utanması ve bu skandalı telafi etmeye çalışması da gerek. Fakat 2 gün sonra ekipten birine ‘Gelinen noktada sizle çalışamam, sevdiğim oyundan ayrılıyorum’ mesajı attı. Bozgunculuk yaptı. Azra böyle bir kız değildi. O bir model ama oyunculuk yeteneği çok yüksek. Ve artık 43 yaşında. Ona oyunculukla devam etmesi gerektiğini söyleyen benim. Susup utanacakken böyle açıklamayı göndermesini yakıştıramadım. Yollarımız şimdi gerçekten ayrıldı. ‘Kaktüs Çiçeği’ de oyuncu değişikliği ile nisanda devam edecek.”