Kelebek bayramda dopdolu

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1. Gün: Aşka inancım kalmadı ama...

Savaş Özbey, Deniz Seki’ye bir şarkı önerdi, sanatçı stüdyoya girip okudu. Yazın şarkısı 14 Temmuz’da geliyor: “Cambaz”... İkili, keyifli bir de bayram söyleşisine imza attı. Seki samimi açıklamalarda bulundu: “Aşka inancım kalmadı ama izole yaşadığım bir ilişkim var.”

Savaş Özbey’in Deniz Seki ’yle keyifli sohbeti yarın Kelebek’te.

2. Gün: Pes ettiğim anda Ajda aradı

* “Benim hayatıma çok ilginç mesajlar gelir. Müzik hayatımda da tam pes ettiğim, ‘Ben yapamayacağım’ dediğim anda Ajda Pekkan aradı.

O telefon bana umut oldu.”

* “Simge’nin yerinde olsam başka bir takımın şampiyonluk kutlamasına katılmazdım.”

* “Bir kargam var artık. Baktım bahçemde duruyor, uçamıyor da, onu besliyorum.”

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Orkun Ün, Aynur Aydın ’la lunaparkta buluştu. Şarkıcı, eğlenceli sohbete dikkat çekici açıklamalarıyla damga vurdu.

3.Gün: Seçilmiş 90’lar

Şimdi 90’lar grubu sahnelerde fırtına gibi esiyor. Ömür Gedik bu başarının sırrını projenin mimarları Metin Özülkü ve Hakan Eren, ayrıca ekipte yer alan Jale, Reyhan Karaca ve Sibel Alaş’la konuştu.

* Reyhan Karaca şu yorumu yaptı: “Zannediliyor ki 90’lardan herkes canlı şarkı söyleyebiliyor. Ama bu gerçek değil. O dönemde de canlı konserler veren seçilmiş 90’lar var. Metin Özülkü müzisyen olarak kimin canlı söyleyip kimin söyleyemeyeceğini tespit etti ve bizi bir araya getirdi, maharet onda.”

Jale

Hakan Eren- Reyhan Karaca - Jale - Sibel Alaş - Metin Özülkü

4. Gün: Anne mantısına özlem

2 Michelin yıldızlı Turk’un kurucusu Fatih Tutak, Onur Baştürk’e konuştu.

“Annemin mantısına olan özlemim bana Türk mutfağının kapılarını açtı ve köklerime dönmemi sağladı. Michelin yıldızı kesinlikle büyük bir yük ve disiplin gerektiriyor, fakat ben oldum olası böyleydim zaten. Bundan sonra da aynı hayat tarzına ve işime olan saygıma bütün kalbimle inanmaya ve çalışmaya devam edeceğim.”

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