Kel kafamı çok sevdi

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Kalkavan, kedisinin fotoğraflarını “Acı çekmiyorum, çünkü kedilerin ömrü ortalama 15 senedir. Korsan sınırları zorladı” notuyla paylaştı.

Kalkavan, diğer kedisi Juli’nin başucundaki fotoğraflarını da sayfasına ekledi: “Bana bir başka düşkün. Kel kafamı da çok sevdi, gelip sürünüp oturuyor. Saçlarım dökülmeden de yastığımın tepesini seviyordu ama şimdi başka.”

HER ŞEY YOLUNDA!

Tedavi sürecinde moralini yüksek tutan Kalkavan sağlık durumu hakkında son bilgileri verdi.

Her şeyin yolunda gittiğini belirten ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yeni fotoğraf paylaşıp altına şu notu düştü:

"Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim.

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Tedavim devam ediyor. Doktorum güvenli ellerine teslim ettim kendimi. Hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum.

Hamdi Alkan‘ımın ve Enver Aysever'imin paylaşımlarından sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti herkesten Allah razı olsun.

Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiç bir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb. şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler"