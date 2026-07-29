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Kazım’ın duruşuna saygısızlıktır

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#Kazım Koyuncu#Karadeniz Müziği#Film Projesi
Kazım’ın duruşuna saygısızlıktır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 12:30

Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu’nun yaşamını konu alacak film projesiyle ilgili yaşanan tartışmalar üzerine Koyuncu Ailesi sessizliğini bozdu.

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Geçen aylarda adının ‘Kazım’ olacağı ve başrolünde Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yer alacağı açıklanan filmde, ilk anlaşılan yapım şirketiyle yolların ayrılması ve hakların Nar Film’e devredilmesiyle ilgili merak edilenlere Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu yanıt verdi:

“Ağabeyim Kazım Koyuncu, bu topraklarda bıraktığı izle yalnızca bizim değil, milyonların ortak değeridir. Onun aziz hatırasını beyazperdeye taşırken attığımız her adım; hiç kimsenin yönlendirmesi veya etkisi altında kalmadan, tüm aile fertlerimizin ortak ve serbest iradesiyle alınmıştır. Ailemizi yönlendirilebilir bir unsur gibi lanse etmek, Kazım’ın duruşuna ve ailemizin iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.”

Kazım’ın duruşuna saygısızlıktır

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SANAT MİRASIYLA ÖRTÜŞMEDİ

Niyazi Koyuncu, ilk yapım şirketiyle yolların ayrılma nedenini ise senaryo ve prodüksiyon anlayışının Kazım Koyuncu’nun sanatsal mirasıyla örtüşmemesi olarak açıkladı:

“İlk etapta hakların devredildiği yapım şirketinin hazırladığı senaryo taslağı ve prodüksiyon anlayışı, ağabeyimizin sanatsal mirası, yaşam felsefesi ve anısıyla bağdaşmamıştır. Bu durum üzerine ailemiz, Kazım’ın hatırasını korumak adına iradesini kullanmış; önceki yapım şirketiyle olan sözleşmeyi sonlandırmıştır. Ardından projenin hakları, Nar Film’e devredilmiştir.”

 

 

 

 

 

 

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#Kazım Koyuncu#Karadeniz Müziği#Film Projesi

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