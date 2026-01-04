Kazancım güzelliğim özgüvenim yerinde... Neden birinin derdini çekeyim?

Haberin Devamı

◊ 2025’i geride bıraktık. Nasıl geçti sizin için?

- 2025’i uğurladığımız için herkes kadar ben de mutluyum. Benim için eleme yılıydı. Gitmesi gerekenler gitti, kalması gerekenler kaldı.

◊ Biraz başa dönelim... Annenizin de sesi çok güzel. Ailesi izin vermediği için hayali olan müzikle ilgilenememiş. Onun hayalini şimdi siz gerçekleştiriyorsunuz. Bu seçim sizce annenizin yaşadığı duruma bir başkaldırı mı?

- Bir başkaldırı değil de ben kendi hayallerimi gerçekleştirmek istedim. Tabii bu hayaller, annemin de ortak hayali olduğu için benim için çok kıymetli. Ve en sonunda hayallerime ulaşmış olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum.

◊ Müzik yolculuğunuzda annenizin verdiği bir öğüt var mıydı?

- Hiç yoktu. Annem ve babam benden o kadar eminlerdi ki, hiçbir zaman ekstra bir şey söylemediler. “En doğrusunu sen bilirsin kızım” dediler.

◊ Müzik öğretmenliğini bırakıp sokak müzisyenliğine başlayarak bu sektöre girmeniz de anne-babanızdan aldığınız o gücün bir göstergesiydi o zaman...

- Annemle babam tabii ki öğretmen olmamdan çok memnundu ama ben psikolojik olarak kendimi hiç iyi hissetmediğim bir süreçteydim. Ve orada artık yapamayacağımı söyledim. Şarkı söylemek, beste yapmak istiyordum. Bu benim hep hayalimdi. Ailem de destek oldu.

◊ Caz desek var, pop var, türkü var, arabesk var... Tüm bu tarzlarda şarkı söyleyebiliyorsunuz. Nasıl oluyor?

- Ben 9 yaşındayken bağlama çalarak başladım müziğe. Türküler, arabesk şarkılar dinlenen bir evde büyüdüm. Lisede klasik müzik eğitimi, üniversitede klasik müzik ve formasyon dersleri aldım. Sonra İstanbul’a geldiğimde ise kendimi yetiştirmek istediğim yer cazdı. Ama bununla ilgili bir eğitim almadım. 20 yaşımdan itibaren sürekli bunu dinleyen, seven bir müzik öğrencisi olduğum için kulaktan çalışmaya başladım. Bunların hepsi aslında merak ve çalışmayla bir arada oldu. Ve hepsinin sonunda harmanlanmış bir şeyle Melek Mosso’un sesi ortaya çıktı. Yani arabesk söylediğimde, bir arabesk sanatçısı gibi söylemiyorum. Ya da pop söylediğimde tam pop söylüyormuş gibi de hissetmiyorum. Bunların bütünü Melek Mosso’nun söyleme tarzını oluşturdu.

Fotoğraflar: Levent KULU

HAYATIN VERDİĞİ EN BÜYÜK DERS VAZGEÇMEMEK

◊ 9 yaşında bağlamayla başladım dediniz ya; o zaman bugünleri hayal ediyor muydunuz?

- Hep bugünleri hayal ettim ama o zaman gerçekten hayaldi. Şu anki duruma geleceğimi aslında çok da tahmin etmiyordum. Hayaller ciddi adım atmaya başladığınızda şekil alıyor. Ben de işte o hayalleri ciddiye alıp taş üstüne taş koymaya başladığımda bugünü gerçekten görebildim.

◊ En son “Hayat” şarkınızı yayınladınız. O şarkıda şöyle bir sözünüz var: “Hayat öyle de böyle de geçer. Gerekli dersleri vermiş ikimize.” Peki size hayatın verdiği en büyük ders ne oldu?

- Bana verdiği en büyük ders vazgeçmemek. Bildiğini ve istediğini yapmak. Çünkü ne zaman başkalarının istediğini, başkalarının bildiğini yapmaya çalışsam yanlış yöne saptım. Ve o hatayı başka biri yüzünden yapmış olmak beni çok incitti, sinirlendirdi. Artık elimden geldiği kadar yapmamaya çalışıyorum.

ÇOK DENGELİ BİRİ OLDUĞUMU SÖYLEYEMEM

◊ Peki karar alırken daha çok duygularınızı mı, yoksa mantığınızı mı ön planda tutarsınız?

- İkisi bir arada diyebilirim. Bazen çok duygusal olabiliyorum. Çok dengeli biri olduğumu da söyleyemem. Günüm günümü tutmayabiliyor. İnsanın kalbinin, beyninin ne zaman doğruyu bulacağı da belli olmuyor bence.

◊ Yeni şarkılar ne zaman gelecek?

- 23 Ocak’ta Cemre’yle düetimiz geliyor. Cemre bizim minik kardeşimiz. Son 7-8 yılında beni dinleyerek büyümüş. İdolü benmişim. Bir şekilde yollarımız kesişti. Ben sahne duruşu, müzik seçimi, repertuvar gibi konularda ablalık yapmaya çalışıyorum. Ve biz “Kendisi Çıktı Bu Yoldan” adlı çok güzel bir Aşkım Kapışmak şarkısında buluştuk. Şarkının aranjesini Esat Fidan yaptı. Klibimizi de Murat Joker’le birlikte çektik.

◊ Şu an rap’çilerle düetler revaçta. Siz genç birine destek olarak ters köşe yapıyorsunuz.

- Kadınlar birlikte çok iş yapmıyor. Ben de buna dair bir şey yapmak istedim, bu adımı Cemre’yle attım. Bir rap şarkımız da var No.1 ile. Benden No.1 ile iki tane düet dinledi insanlar. Şimdi tekrar bir şarkı yapıyoruz. O da muhtemelen şubat ayında çıkacak. Ayrıca türkü formunda yaptığımız bir eser var. Serhat Kurban benim için iki şarkı yazdı. Yani arka arkaya gelecek Mosso şarkıları var.

1.5 AY BOYUNCA ŞARKI SÖYLEMEMEM GEREKİYOR

◊ Konserleriniz de tam gaz devam ediyor. Sahne temposuyla yeni şarkı çalışmaları bir arada nasıl yürüyor?

- Zor yürüyor. Şubat ayında, ramazan boyunca Türkiye’de olmayacağım. Biraz sesimi dinlendirmem gerekiyor. Ses tellerimde küçük bir travma yaşıyorum. Bunu aşmam için muhakkak 1.5 aylık bir şarkı söylememe durumumun olması gerekiyormuş. Şu an ilaçlarla idare ediyorum. Konserler sürerken bu şarkıların demosunu halledip, ondan sonra döndüğümde de tam okumalarını bitirip yaza gümbür gümbür girmeyi düşünüyorum.

◊ Sesinizdeki sıkıntı çok konser vermekten dolayı mı oldu?

- Hem konser hem de stres... Ses tellerimiz de birer kas. Stres altında olduğunuzda aynı gerilimi yaşayabiliyorlar. Konser yapıyoruz, demo okuyoruz. Aslında nedeni bütün bunların hepsi. Yani tek bir şey değil.

KENDİMİ DAHA ÇEKİCİ HİSSEDİYORUM

◊ Son yıllarda sahnede daha seksi bir Melek Mosso görüyoruz. Siz de böyle düşünüyor musunuz?

- İnsanın yaşı ilerledikçe modu değişiyor. “Önceden böyle değildin” diyorlar. Çıktığımda 28-29 yaşlarındaydım. Rastalarımı kesip entarimle çıkıyordum sahneye. Sahnede alternatif şarkılar söylüyorduk. O mekânın hakkı oydu yani. Biz giyeceğimiz kıyafetleri tamamen çıkacağımız sahnelere ve söyleyeceğimiz kitlelere göre seçiyoruz. Artık bir de 37 yaşıma geldim. Biraz daha kendimi “kadın” hissediyorum. Daha özenli olmak, daha çekici hissetmek hoşuma gidiyor. O yüzden böyle giyiniyorum.

MELEK MOSSO KOSKOCA BİR EKİBİN ANNESİ

◊ Sahne ışıkları söndüğünde Melek’in hangi yönü daha baskın oluyor?

- Bir an önce evine gitmek isteyen, evcimen Melek hemen ortaya çıkıyor. “Acaba evde hayvanlarım ne yapıyor?” diyen Melek ortaya çıkıyor. Her zaman şunu söylerim; ben Melek’im ve ben de Melek Mosso’ya hizmet ediyorum. Niye? Koskoca bir ekibin annesi Melek Mosso. Yani benim sayemde evine ekmek götüren insanlar var. Eve gittiğimde de bunun için ne gerekiyorsa arka planda çalışmasını yapıyorum.

BOŞANDIKTAN SONRA YALNIZ KALMAK İSTEMEDİM AİLEMİ ÇAĞIRDIM

◊ Boşandınız ve yeni bir düzen kurdunuz. Hayatınızda neler değişti?

- Boşandıktan sonra annemle babamı çağırdım, onlarla yaşıyorum şu an. Yalnız kalmak istemedim. Aslında bir ara denedim, her şeyi kendi başıma halledebilirmişim gibi geldi. Sonra baktım öyle hissetmiyorum. Ailemle de aram çok iyi. Annem zaten en büyük destekçim. Biraz daha kendimi iyi hissettiğimde, “Artık her şeyi tek başıma da yapabilirim” dediğim anda onları azat edeceğim. Şu an “Aman gitmeyin hiçbir yere” modundayım. Çünkü eve geldiğinde insan ses, nefes istiyor.

BOĞULUYORMUŞUM FARKINDA DEĞİLMİŞİM

◊ Alışkanlıklardan yeni düzene geçmek mutlaka zorluyordur...

- Evet, o yüzden şu an annemle, babamla daha çok vakit geçiriyorum. Onlar eve gelince içim açıldı. Ben boğuluyormuşum meğer, farkında değilmişim. Annemle babam gelince nefes aldım. Bir şey hissettiğimde sarılabileceğim, koşulsuz sevgi görebileceğim insanlar yanımda.

Tam bir düzen kurdu mu Melek? Hayır, kurmadı. Bu kadar çabuk olmuyor bence. Çok uzun bir birliktelik değildi belki ama duygularını çok yoğun hisseden biri olarak onlardan çıkmam benim için o kadar kolay olmayacak. Zamanla... Çok pozitif düşünüyorum. İki taraf da birbiriyle sağlıklı iletişim kurarak ayrıldığı için problem olmadı. Hiçbir şeye de kendimi kapatmadım. Geçen gün buna benzer bir açıklama yaptım, yanlış anlaşıldı. Ama asla o da kendini aşka kapatmasın, ben de kapatmayayım. Çünkü insan olarak herkesin her şeye, her duyguya ihtiyacı var.

BOTOKSU DOLGUYU BIRAKTIM

◊ Biraz da bakım sırlarınızı konuşalım. Neler yaparsınız, rutinleriniz nelerdir?



- Botoksu, dolguyu falan her şeyi bıraktım. Kendim olarak yaşlanmak istiyorum. Çizgilerimi sevmek istiyorum. Bununla ilgili ekstra bir şey yapacaksam, basit rutin bakımlar olabilir.

ANNEMİ JAPONYA’YA GÖTÜRECEĞİM

◊ Siz seyahat etmeyi çok seviyorsunuz. Yeni rota oluşturdunuz mu?

- Şubat ayında yine Uzak Doğu’ya gideceğim büyük ihtimal. Ben Uzak Doğu’yu çok seviyorum. Anneme söz verdim; onu da Japonya’ya götüreceğim.

◊ Annenizin hayali Japonya’yı görmek miydi?

- Annemi olabildiğince gezdirmek istiyorum. Şimdiye kadar onlar yapamadı. Ben bari onlar için yapayım istiyorum.

HAYATIMDA BENİM KADAR GÜÇLÜ BİRİ OLMALI

◊ Aşka bakışınız değişti mi?

- Beni zorlayacak ya da şeklimi değiştirmeye çalışacak biriyle ilişki yaşamak en son tercihim olur. İnsanın belli ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları karşılaması lazım hayatıma girecek olan kişinin. Yanlış anlaşılmasın, bunlar maddi ihtiyaçlar değil. Benim zaten buna ihtiyacım yok. Benim kadar güçlü biri olsun istiyorum hayatımda. Ben yeri geldiğinde her şeye ara verebileyim. Şu an kafamdaki en büyük değişim o.

Bana kaygılı bağlanma yaşatacak, saçma sapan tavırları olan insanlar görmek istemiyorum etrafımda. Böyle bir ilişkiye asla kendimi layık görmüyorum. Bir kere ben çok kıymetli bir kadınım, çok güzel, çok başarılı bir kadınım. Yani beni zaten hak etmek için bir şeyler yapması lazım karşımdaki insanın. Olmuyorsa da bunun için çaba göstermem. Direkt konuyu kapatırım.

Hayatım boyunca kendimi geliştirmeye çalışmışım. Bakış açımı değiştirmeye çalışmışım. Okumuşum, öğrenmişim, kazancım yerinde, güzelliğim yerinde, özgüvenim yerinde. Neden birinin derdini çekeyim? Ya da neden özgüvenimi, ruhumu incitmesini izleyeyim? Asla buna izin vermem.

◊ Bu düşünceye ne zaman eriştiniz?

- Aslında bu düşüncem hep vardı. Bunu başarabilmiş miydim? Hayır. Ama şu an çok rahat başarırım. O güce çok sahibim.

HAYALİM HER ÜLKEDE SESİMİ DUYURMAK

◊ Kariyerinizle alakalı en büyük hayaliniz nedir?

- Dünyanın her yerinde bir kere bile olsa dinlenmiş olmak. Burada kendimi ispat ettikten sonra en çok dilediğim şey, her ülkede herkesin beni bir şekilde dinleyip duymuş olması. İngilizce şarkı söylemek değil derdim. Türkçe de söyleyebilirim. Mesela bu kadar meşhur değilken Hollanda’da bir festivalde bir grup içine dahil edildim. Her ülkeden müzisyen vardı. Orada türkü ve Sezen Aksu şarkısı söyledim. Hollanda’nın devlet kanalında da Sezen Aksu şarkısı söyledim.