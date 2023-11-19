Kazada en yakın arkadaşını kaybetmişti! 'Her şeyi kabul ederim ama sana ihanet edenleri asla' Bu sözler kime?

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Geçtiğimiz yıl “Baş Belası” adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekip Amasya-Çorum yolu üzerinde TIR'la çarpışmış, aralarında yapımcı Tolga Güleryüz'ün de bulunduğu üç kişi hayatını kaybetmişti.

Feci kazanın üstünden bir yıl geçti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ceyhun Fersoy hem dostunu andı hem de isim vermeden sitem etti.

İHANET MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Eşi Begüm Öner'le ölümden dönen Fersoy, yakın arkadaşı Tolga Güleryüz’le geçirdikleri son günün fotoğrafını paylaşıp altına 'Çok üzgünüm çok... Bir sene ne kadar da çabuk geçti. Bu son günümüzmüş seninle doya doya geçirdiğim... 'Keşke' sevmediğim kelimedir. Keşke, keşke... 100 kere 'keşke... Ama önüne geçemiyoruz dostum. Her şeyi kabul ederim ama sana ihanet edenleri asla' notunu düştü.

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Fersoy'un isim vermeden 'Her şeyi kabul ederim ama sana ihanet edenleri asla' sözleri merak uyandırdı.

Minibüste Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner Fersoy gibi ünlü isimler vardı.