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Kazada en yakın arkadaşını kaybetmişti! 'Her şeyi kabul ederim ama sana ihanet edenleri asla' Bu sözler kime?

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#Ceyhun Fersoy#Tolga Güleryüz#Amasya
Kazada en yakın arkadaşını kaybetmişti Her şeyi kabul ederim ama sana ihanet edenleri asla Bu sözler kime
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 17:00

Geçtiğimiz yıl Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Kazada yaralanan ve yoğun tedavi sürecinin ardından eski sağlığına kavuşan Ceyhun Fersoy, dostu Tolga Güleryüz'ü vefatının birinci yılında andı. Ünlü oyuncunun 'ihanet' paylaşımı dikkat çekti.

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Geçtiğimiz yıl “Baş Belası” adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekip Amasya-Çorum yolu üzerinde TIR'la çarpışmış,  aralarında yapımcı Tolga Güleryüz'ün de bulunduğu üç kişi hayatını kaybetmişti.

Feci kazanın üstünden bir yıl geçti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ceyhun Fersoy hem dostunu andı hem de isim vermeden sitem etti.

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İHANET MESAJI DİKKAT ÇEKTİ 

Eşi Begüm Öner'le ölümden dönen Fersoy,  yakın arkadaşı Tolga Güleryüz’le geçirdikleri son günün fotoğrafını paylaşıp altına 'Çok üzgünüm çok... Bir sene ne kadar da çabuk geçti. Bu son günümüzmüş seninle doya doya geçirdiğim... 'Keşke' sevmediğim kelimedir. Keşke, keşke... 100 kere 'keşke... Ama önüne geçemiyoruz dostum. Her şeyi kabul ederim ama sana ihanet edenleri asla' notunu düştü.

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Fersoy'un isim vermeden 'Her şeyi kabul ederim ama sana ihanet edenleri asla' sözleri merak uyandırdı.

Kazada en yakın arkadaşını kaybetmişti Her şeyi kabul ederim ama sana ihanet edenleri asla Bu sözler kime

Minibüste Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner Fersoy gibi ünlü isimler vardı.

 

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#Ceyhun Fersoy#Tolga Güleryüz#Amasya

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