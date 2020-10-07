Kayra Şenocak kimdir nereli kaç yaşında? Kayra Şenocak dizileri ve filmleri

Kayra Şenocak, 25 Haziran 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Çeşitli dizilerde rol aldı. En bilindik rolleri arasında 1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan'ın baş rolünde oynadığı Aynalı Tahir isimli dizide oynadığı "Bilal" karakteri, 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" karakterleri ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakteridir. Bu rollerinin dışında birçok projede daha görev almıştır.

Kayra Şenocak, oyunculuğunun yanında, bir dönem Show TV'de yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sunmuştur. Samanyolu TV'de "Kapıda Birimi Var" isimli yarışmayı sunmuştur.

Ayrıca son dönem Keremcem'in "Küstüm Hayata" isimli şarkısının klibinde oynamıştır. Kayra Şenocak, Ayıp Ettik isimli tiyatro oyunuyla da sevenlerinin karşına çıkmıştır.

2014 senesinde "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran oyuncu, 2013 yılından beri kendi kurduğu tiyatrosunda, yine kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adli oyunda yer almaktadır.

2015 senesiyle birlikte TRT 1 ekranlarında yer alan Filinta adli televizyon ekranının ilk Osmanlı polisiye dizisinde "Hasan" karakterini canlandırdı.

2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine "Topal Recep Paşa" karakteriyle konuk oyuncu olmuştur.

2017 yılında Beni Affet dizisinin kadrosuna dahil olmuştur.

2019 yılında Ayşe Karadavut ile evlenmiştir