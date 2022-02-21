'Kayıp' Prenses Charlene'den haber var: O kararını çoktan vermişti

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"GİZEMLİ" BİR HASTALIĞIN PENÇESİNDE

"Gizemli" bir hastalığın pençesinde, 10 ay boyunca kaldığı Güney Afrika'dan Monako'ya dönen ama sadece birkaç gün sonra, açıklanmayan bir Avrupa ülkesinde tedaviye gittiği açıklanan Prenses Charlene'in durumu hakkında eşi Prens Albert bir açıklama yaptı.

YENİ GELİŞMELERİ PAYLAŞTI

63 yaşındaki Prens Albert, tıbbi sebeplerden ötürü uzun süredir Monako'dan uzak kalan eşi Prenses Charlene'in tedavi sürecine ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Prens, eşinin çok daha iyi hissetmeye başladığını, en kısa zamanda Monako'ya dönmesini umduklarını belirtti. En son üç hafta önce yapılan açıklamada tedavi sürecinin "tatmin ve umut verici bir şekilde devam ettiği" ancak Prenses'in yine de "birkaç hafta daha" klinikte kalması gerekeceği duyurulmuştu.

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ESKİ BİR SAĞLIK SORUNU BİR ANDA ORTAYA ÇIKTI

Ocak ayında 44 yaşına giren Prenses Charlene uzun bir süredir Monako'dan ve kamuoyunun meraklı gözlerinden uzakta. Son olarak 2021 yılının ocak ayında eşiyle birlikte bir etkinliğe katılan Charlene sonra Güney Afriya'ya gitti. Sağlığı el vermediği için orada uzun süre kaldığı söylenen Prenses Charlene'in ülkeye dönmesi geciktikçe söylentiler de ardı ardına geldi.

KULAK BURUN BOĞAN ENFEKSİYONU

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında memleketi Güney Afrika'ya 10 günlük kısa bir ziyaret için giden prenses, yüzücülük günlerinden kalma bir kulak burun boğan sorunu kaynaklı komplikasyonlardan ötürü altı ay boyunca Monako'ya dönemedi ve orada tedavi görmek zorunda kaldı. Geçirdiği bir dizi zorlu ameliyat ve hastalığın yeniden nüksetmesinden ötürü Prenses'in, eşi Albert ve ikiz çocukları Gabriella ile Jacques'ın yanına dönmesi kasım ayını buldu.

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SORUNLAR BİTMEDİ

Ancak geri döndüğünde de sorunları bitmedi. Monako Prenslik Sarayı'na yakın kaynakların anlattığına göre "kendisinin iyi olmadığı ve rahatsız hissettiği" açıktı. Hem duygusal hem de fiziksel bitkinlik belirtileri gösteren Prenses Charlene, doktorları ve aile üyeleriyle görüşerek tıbbi yardım almaya karar verdi.

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TEDAVİSİ NEDEN MONAKO DIŞINDA SÜRÜYOR?

Birkaç nedenden ötürü Prenses'in tedavisinin Monako dışında bir sağlık kurumunda sürdürülmesi uygun bulundu. Prens Albert'in aktardığı kadarıyla, zaten Charlene'in tercihi de tedavinin "Avrupa’da başka bir yerde" sürdürülmesi yönündeydi. Prenses Charlene'in tedavisi için seçilen ülke açıklanmasa da İsviçre olduğu tahmin ediliyor.

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'O, KARARINI ÇOKTAN VERMİŞTİ'

Prens Albert, Charlene'in kararını gönüllü bir seçim olarak nitelendirdi: "O kararını çoktan vermişti. Biz sadece bizimle yüz yüze görüşerek de bunu doğrulamasını istedik. Bunu istiyordu. Yapılacak en iyi şeyin gidip dinlenmesi ve tıbbi açıdan gerçekten kapsamlı bir tedavi görmesi olduğunun farkındaydı" sözleriyle bu kararın nasıl alındığını anlattı Albert.

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ÇOCUKLARIYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPIYOR

İyileşme süreci boyunca, hem eşi Prens Albert'in hem de ikiz çocukları Gabriella ve Jacques'ın her gün telefon ederek ya da görüntülü aramalarla iletişim halinde kaldıkları belirtildi. Bazı kaynaklar, Prens Albert ve çocukların Charlene'i birkaç kez ziyaret ettiğini söylüyor.

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PERDE ARKASINDA BAŞKA GELİŞMELER Mİ VAR?

Resmî açıklamalar Prenses Charlene’in ülkesinden uzak kalmasını yalnızca tıbbi gerekçelere bağlıyor. Fakat aylardır bir türlü bitmek bilmeyen hatta durmadan çeşitlenen söylentiler de var. 2011 yılında Prens Albert ile hayatını birleştirdiği ve bütün dünyanın meraklı izlediği törende gözyaşları dinmeyen Charlene Wittstock ya da evlendikten sonraki unvanıyla Prenses Charlene'in evliliğinde mutlu olmadığı en sık ortaya atılan söylenti.

'SARAY HALKI DA ONU İSTEMİYOR' İDDİALARI ORTADA DOLAŞMAYA BAŞLADI

Zaman geçtikçe, Monako Sarayı halkının da onu istemediği iddiaları da ortaya atılmaya başlandı. Düğün öncesi Monako'dan kaçmaya çalıştığı, zorla saraya geri getirildiği de neredeyse 10 yıldır değişmeyen bir iddia. Prens Albert'in saklamadığı evlilik dışı çocuklarının da Charlene'in mutsuzluğunun kaynağı olarak gösteriliyor. Bunların yanı sıra Charlene'in hastalığının ne olduğu resmen açıklanmadıkça kanserden uyuşturucu bağımlılığına hatta kötü giden estetik operasyonlara kadar birçok iddia basının manşetlerinden inmiyor.