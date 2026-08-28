'Kaygılardan uzak bir yaş olsun'

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 07:00
Bergüzar Korel, 44’üncü yaşını önceki gün eşi Halit Ergenç ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı.
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Ünlü oyuncu, pastasının mumlarını söndürmeden önce dileklerini sıraladı:
“Öncelikle sağlıklı, bereketli, mutlu, kaygılardan uzak bir yıl diliyorum. Allah önümüzdeki sene yeniden birlikte olmayı nasip etsin.”Bergüzar Korel
yakın arkadaşı Esra Ruşan’la karşılıklı göbek attı.