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'Kaygılardan uzak bir yaş olsun'

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#Halit Ergenç#Bergüzar Korel#Doğum Günü
Kaygılardan uzak bir yaş olsun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 07:00

Bergüzar Korel, 44’üncü yaşını önceki gün eşi Halit Ergenç ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı.

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Ünlü oyuncu, pastasının mumlarını söndürmeden önce dileklerini sıraladı:

“Öncelikle sağlıklı, bereketli, mutlu, kaygılardan uzak bir yıl diliyorum. Allah önümüzdeki sene yeniden birlikte olmayı nasip etsin.”

Kaygılardan uzak bir yaş olsun
Bergüzar Korel yakın arkadaşı Esra Ruşan’la karşılıklı göbek attı.

 

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#Halit Ergenç#Bergüzar Korel#Doğum Günü

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