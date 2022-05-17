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Kayahan’ın kızı Beste Açar, Budapeşte’de evlenecek

#Beste Açar#KAYAHAN#BUDAPEŞTE
Kayahan’ın kızı Beste Açar, Budapeşte’de evlenecek

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, işadamı sevgilisi Evren Bölek’le evleniyor.

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Evren Bölek, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Açar’a Urla Taçlı Meyhane’de evlilik teklifi etti. Beste Açar, Bölek’in “Benimle evlenir misin, sonsuzum olur musun?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

Açar bu anları sosyal medya hesabından “Evren, en güzel son sözüm. Kalbimin en güzel şarkısı oldu. Bu ritimle bir ömür boyu dans etmeye varım” notunu düşerek takipçileriyle de paylaştı. Çiftin 23 Temmuz’da Budapeşte’de nikâh masasına oturacağı öğrenildi.

Kayahan’ın kızı Beste Açar, Budapeşte’de evlenecek

Beste Açar, sevgilisi Evren Bölek’ten sürpriz bir evlilik teklifi aldı.

 

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#Beste Açar#KAYAHAN#BUDAPEŞTE

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