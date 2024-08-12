Kayahan'a saygı albümü geliyor

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ÜNLÜ sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, babasını özel bir çalışma ile anıyor. Açar, Kayahan’ın bestelerinden oluşan tribute albümünün hazırlıklarına başladı. Proje için Sertab Erener, Fatih Erkoç, Sıla, Aşkın Nur Yengi gibi usta isimlerin yanı sıra yeni nesilden genç ve başarılı sanatçılar ile görüşmeler yapılacak. Ayrıca Beste Açar, Kayahan’ın yakın dostu Sezen Aksu’ya da teklif götürdüğünü söyledi:

“Sezen Hanım, hızlı cevap vermiyor ama beklemedeyiz. Projeyi planladığımızda ilk kendisine teklif götürdüm. Her mevsim albümden 5 şarkı yayınlanacak. İki yılın sonunda da proje tamamlanacak.”



ARALARINDAKİ KAVGA SONA ERDİ



Beste Açar, hayali olan Kayahan saygı albümü için heyecanlı olduğunu belirtti. Çalışmada Açar da bir eser seslendirecek. Ünlü isim, yakında sadece babası Kayahan’ın şarkılarından oluşan bir repertuvar ile Türkiye turnesine çıkacak. Ayrıca Beste Açar ile Kayahan’ın eski eşi İpek Açar Kömürcü arasındaki kavganın sona erdiği ve albüm çalışmalarının avukat aracılığıyla ortak kararla takip edildiği öğrenildi.

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İkili ile Kayahan’ın diğer kızı Aslı Gönül’ün haklarını da aynı avukat takip etmeye başladı.