Kayahan şarkılarla anıldı

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Kızı Beste Açar’ın organize ettiği geceye katılan sanatçılar, sanatçının unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Gecede konuşma yapan Açar, İstinye’de yapılan anma mekânı olan Portaxe’i tesadüfen seçtiğini ama oturduğu yerden Anadolu Yakası’na baktığında babasının kabristanının olduğu Kanlıca Mezarlığı’nı gördüğünü söyledi:

“Hepimizin o anda tüyleri diken diken oldu! Projenin adı ‘Cennete Besteler’di. Babam, bu gece tam karşımızda olacak.”

Gecenin sonunda deniz kıyısına inerek, babasının sevdiği çiçekleri suya bırakan Açar, “Babamı çok özledim” dedi.