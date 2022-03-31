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Kayahan şarkılarla anıldı

#Kayahan#Beste Açar#Doğum Günü
Kayahan şarkılarla anıldı

POP müziğin usta ismi Kayahan, ölümünün yedinci yılında doğum gününde anıldı.

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Kızı Beste Açar’ın organize ettiği geceye katılan sanatçılar, sanatçının unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Gecede konuşma yapan Açar, İstinye’de yapılan anma mekânı olan Portaxe’i tesadüfen seçtiğini ama oturduğu yerden Anadolu Yakası’na baktığında babasının kabristanının olduğu Kanlıca Mezarlığı’nı gördüğünü söyledi:

“Hepimizin o anda tüyleri diken diken oldu! Projenin adı ‘Cennete Besteler’di. Babam, bu gece tam karşımızda olacak.”

Kayahan şarkılarla anıldı

Gecenin sonunda deniz kıyısına inerek, babasının sevdiği çiçekleri suya bırakan Açar, “Babamı çok özledim” dedi. 

 

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#Kayahan#Beste Açar#Doğum Günü

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