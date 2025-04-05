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Kayahan 10. ölüm yıl dönümünde yalnız kaldı

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#Kayahan#Beste Açar#İpek Açar
Kayahan 10. ölüm yıl dönümünde yalnız kaldı
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 08:02

KAYAHAN, ölümünün 10’uncu yıldönümünde şarkıları ile anıldı. Fakat sanatçının Kanlıca’daki mezarında ne bir çiçek bırakan ne de hayranları vardı.

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Kayahan’ın kızı Beste Açar önceki gün sosyal medya hesabından “Huzur içinde bekle beni babam. Çok özledim” notunu yazdı.

Eşi İpek Açar Kömürcü de hislerini sosyal medya hesabından şu notla dile getirdi:

“3 Nisan’da bu dünyadan mezuniyetinin 10. yılı. Bugüne kadar hep doğum günlerinde unutulmaz şarkılarını sevenlerinle andık. Ölüm yıldönümünde ise sessiz sedasız dualar gönderdik. Bu sene de senin için çok özel bir belgesel hazırlandı. İyi ki doğmuş, iyi ki bu toprakların büyük ustası olmuşsun. Hâlâ bebekler onun ninnisiyle büyüyor, hâlâ onun unutulmaz şarkıları en özel, en güzel günlere eşlik ediyor. Hep kalbimizde, hep dualarımızdasın.”

Kayahan 10. ölüm yıl dönümünde yalnız kaldı

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KAYAHAN ÖLÜMSÜZ OLMANIN ÖRNEĞİ

Nilüfer: “Sen gideli tam 10 yıl oldu.”

Demet Sağıroğlu: “Eserlerinle, öğrettiklerinle sonsuza dek yaşayacaksın Kayahan abiciğim.”

Ayşegül Aldinç: “Sümerbank Yıldız Porselen Fabrikası’nda desinatör memur statüsünde çalışıyordum. Kayahan, ‘Gel seninle düetler yapalım’ diye beni ikna etmeye çalıştı. 1981’de Eurovision’a katılmak için bakanlıktan özel izin aldığım görevimden müzikle rahatça ilgilenebilmek adına ayrıldım. Ölümsüz olmanın en özel örneği Kayahan’ı sevgi ve rahmetle anıyorum.”

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#Kayahan#Beste Açar#İpek Açar

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