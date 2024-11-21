Kaya Çilingiroğlu'nun kız arkadaşı yüzünü saklamaya çalıştı: Belki ailesi istemiyordur

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Kaya Çilingiroğlu önceki akşam Yeniköy’de kız arkadaşıyla bir mekân çıkışı görüntülendi. Çilingiroğlu’nun kız arkadaşı kameraları görünce hemen araca binip yüzünü gizlemeye çalıştı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Kaya Çilingiroğlu, “Kız arkadaşınız neden saklanıyor” sorusuna ilginç bir yanıt verdi: “Saklanmıyor, belki ailesi istemiyordur.”



Ünlü iş adamı “Siz kız arkadaşınızın ailesiyle tanıştınız mı” sorusuna da “Hayır” yanıtı verdi ve ekledi: “Şu anda evlilik düşüncem yok.” Daha önce 22 yaşındaki Nevide Çiçek’le görüntülenen ve adı aşk dedikodularına karışan Kaya Çilingiroğlu “Nevide ile hiç ilişkim olmadı” dedi. 60 yaşındaki Çilingiroğlu yeni kız arkadaşının yaşının 35 olduğunu da belirtti.

Bildiğin Karadenizli burnu

Kaya Çilngiroğlu, eski eşi Hülya Avşar’ın “Kaya’nın burnuna âşık oldum. Karakteristik bir burnu var” sözlerine yanıt verdi. Muhabirlerin Avşar’ın açıklamasını hatırlatması üzerine kahkaha atan Çilingiroğlu “Öyle diyorlar bilmiyorum. Nesi karakteristik bu burnun anlamadım. Bildiğin Karadenizli burnu. Hiç estetik olmayı da düşünmedim” diye konuştu.