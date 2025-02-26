Kaya Çilingiroğlu'ndan 'evlilik' açıklaması

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İlişkisiyle ilgili “Gayet güzel” demekle yetinen Çilingiroğlu, “Evliliğe gidiyor mu bu ilişki?” sorusu üzerine “Bunları konuşmak için çok erken” dedi. “Ama bir niyet var galiba?” diyen muhabire de net yanıt verdi: “Hayır!”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Âşıklar tribünde

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi, takımının Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçını izlemek için Arjantin’den geldi. Futbolcuya tribünde sevgilisi China Suarez de eşlik etti.

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Mauro Icardi , maç öncesi sahaya inip sarı kırmızılı taraftarı selamladı. Futbolcu, Rams Park’tan fotoğraflarını Instagram sayfasında Galatasaray’ın “Hedef 25” sloganıyla paylaştı.

'Hadise Hanım espri yaptım'

Giray Altınok geçen gün Nişantaşı’ndaki bir mekânda arkadaşlarıyla buluştu. Bir ara dışarı çıkarak kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, “Prens” dizisi sayesinde sevenlerinin çoğaldığını söyledi.

Altınok, Hadise’nin “O Ses Türkiye”nin yılbaşı özel bölümünde kendisine “Beni seçersen Prens’te oynarım” demesi hatırlatılınca şöyle konuştu: “Dünya tatlısı biri. Hadise Hanım orada espri yaptı ama ileriki süreçte neden olmasın?” (Behlül AYDIN)

Çifte kutlama

Seray Sever, eşi Eray Sünbül ve annesi Serap Sever’in yeni yaşlarına özel paylaşım yaptı. Sever, ikiz kızlarının da katıldığı kutlamalardan fotoğrafları Instagram sayfasına şu notla ekledi..

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“Bugün en kıymetlilerimin doğum günü. Canım annem ve biricik kocam, hayatımın anlamları, sizi seviyorum. Nice senelere sağlıkla, mutlulukla, huzurla, sevgiyle, hep beraber. Rabbim ailemizi korusun.”

Yok be abi!

Pamir Pekin geçen gün Arnavutköy’de objektife takıldı.

“Sandık Kokusu” dizisindeki rol arkadaşı Nesrin Cavadzade ile aşk yaşadığı konuşulan oyuncu, dedikoduların sorulması üzerine “Yok be abi!” dedi. (Behlül AYDIN)

Doğru zamanı bekliyoruz

Aleyna Kalaycıoğlu önceki gün Etiler’deki bir mekânda sevgilisi Vahap Canbay’la kahvaltıdaydı.

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Kalaycıoğlu, 8 aydır birlikte olduğu şarkıcıyla evlenmeyi düşünüp düşünmedikleri sorulunca şöyle dedi: “İnşallah, çok isterim. Neden olmasın? İkimiz de istiyoruz ama doğru zamanı bekliyoruz.” (Deniz BOY)

Oyuncu oldu

Best Model of Turkey 2023 birincisi Metehan Cemil Varol dizi setlerine adım attı.

Kırıkkale Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun olan ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro oyunculuğu eğitimi alan Varol, başrolünü üstlendiği günlük dizide abisinin katilinin peşine düşen bir genci canlandırıyor.