Kaya Çilingiroğlu'ndan 38 yaş küçük sevgili itirafı: Beni kullandı engelledim!

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BAŞ BAŞA YEMEĞE ÇIKMIŞTI

Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz haftalarda Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Nevide Çiçek’le bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenmiş, ikilinin aşk yaşadığı öne sürülmüştü.



Önceki akşam 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çilingiroğlu, 22 yaşında olduğunu öğrenince Çiçek’le görüşmeyi kestiğini söyledi:

ÜZERİMDEN PRİM YAPMAYA ÇALIŞTI

“Kız Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşındaymış. Öğrenir öğrenmez telefon numarasını sildim, her yerden

de engelledim. Beni kullandı.”

“Meğer oraya basını da o çağırtmış, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğrendim. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı sanırım, pek de amacına ulaşamadı.”