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Kaya Çilingiroğlu'ndan 38 yaş küçük sevgili itirafı: Beni kullandı engelledim!

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#Kaya Çilingiroğlu#Nevide Çiçek#Mehmet Ali Erbil
Kaya Çilingiroğlundan 38 yaş küçük sevgili itirafı: Beni kullandı engelledim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 10:45

Mehmet Ali Erbil’le de aşk yaşayan Nevide Çiçek’le geçtiğimiz haftalarda yemeğe çıkan Kaya Çilingiroğlu, genç kadının 22 yaşında olduğunu öğrenince ilişkisini hemen noktaladığını söyledi.

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BAŞ BAŞA YEMEĞE ÇIKMIŞTI

Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz haftalarda Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Nevide Çiçek’le bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenmiş, ikilinin aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Önceki akşam 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çilingiroğlu, 22 yaşında olduğunu öğrenince Çiçek’le görüşmeyi kestiğini söyledi:

Kaya Çilingiroğlundan 38 yaş küçük sevgili itirafı: Beni kullandı engelledim

ÜZERİMDEN PRİM YAPMAYA ÇALIŞTI

“Kız Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşındaymış. Öğrenir öğrenmez telefon numarasını sildim, her yerden
de engelledim. Beni kullandı.”

Kaya Çilingiroğlundan 38 yaş küçük sevgili itirafı: Beni kullandı engelledim



“Meğer oraya basını da o çağırtmış, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğrendim. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı sanırım, pek de amacına ulaşamadı.”

 

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#Kaya Çilingiroğlu#Nevide Çiçek#Mehmet Ali Erbil

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