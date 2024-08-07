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Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi: Öpmeye doyamadı!

Güncelleme Tarihi:

#Kaya Çilingiroğlu#Rumelihisarı#Yeni Aşk
Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi: Öpmeye doyamadı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 08:33

Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi. Çilingiroğlu, yemeğe çıkardığı genç kadını öpücüklere boğdu.

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BALIK TUTMUŞ GİBİSİNİZ!

 Kaya Çilingiroğlu önceki gece yeni sevgilisiyle Rumelihisarı’ndaki İspendek Balık Restoran’daydı. Ünlü spor yorumcusu, genç kadını öperken fotoğraflarını çeken muhabirlere çıkışta “Balık yasağı bitti sanırım.  Hepiniz balık tutmuş gibisiniz ya!” diye takıldı.

Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi: Öpmeye doyamadı

İLİŞKİMİZ ÇOK YENİ

Yanındaki kadın için “Hanımefendi kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni” diyen Kaya Çilingiroğlu’na ev sahibiyle sorun yaşadığı haberleri de soruldu. Çilingiroğlu, “Maalesef ev sahibi sularımı kesti. İnşallah tatlıya bağlanır” dedi. 

Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi: Öpmeye doyamadı

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#Kaya Çilingiroğlu#Rumelihisarı#Yeni Aşk

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