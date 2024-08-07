Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi: Öpmeye doyamadı!

Haberin Devamı

BALIK TUTMUŞ GİBİSİNİZ!

Kaya Çilingiroğlu önceki gece yeni sevgilisiyle Rumelihisarı’ndaki İspendek Balık Restoran’daydı. Ünlü spor yorumcusu, genç kadını öperken fotoğraflarını çeken muhabirlere çıkışta “Balık yasağı bitti sanırım. Hepiniz balık tutmuş gibisiniz ya!” diye takıldı.

İLİŞKİMİZ ÇOK YENİ

Yanındaki kadın için “Hanımefendi kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni” diyen Kaya Çilingiroğlu’na ev sahibiyle sorun yaşadığı haberleri de soruldu. Çilingiroğlu, “Maalesef ev sahibi sularımı kesti. İnşallah tatlıya bağlanır” dedi.