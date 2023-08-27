Kaya Çilingiroğlu yeni aşkıyla Bodrum’da

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Kaya Çilingiroğlu ile adının Neşe olduğu öğrenilen sevgilisi, plaja erken saatlerde geldi.

Bir süre güneşlendikten sonra el ele tutuşup denize yürüyen ve bir süre yüzen ikili, plajda baş başa keyifli bir gün geçirdi. (Umut ÜNVER)

Bak böyle atacaksın oğlum

Yunan basketbol kulübü Panathinaikos’un baş antrenörü Ergin Ataman, eşi Berna Ataman ve oğlu Sarp’la Çeşme’de tatil yapıyor. Aile önceki gün plajda görüntülendi. Denizin içinde top oynarken eşinin atışlarını komik bulan ve kendini gülmekten alamayan Ergin Ataman, zaman zaman oğluna da taktikler verdi.

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Çeşme’de kısa tatil

NBA takımı Houston Rockets’te forma giyen Alperen Şengün, kısa bir tatil için Çeşme’ye geldi. Şengün önceki gün The Beach of Momo’daydı.



Basketbolcunun yanında dört arkadaşı vardı. Önce yemek yiyip sohbet eden ekip, daha sonra hep birlikte denize girdi. (Deniz BOY)