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Kaya Çilingiroğlu yeni aşkıyla Bodrum’da

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#Kaya Çilingiroğlu#Ergin Ataman#Berna Ataman
Kaya Çilingiroğlu yeni aşkıyla Bodrum’da
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 12:11

Bodrum’da tatil yapan Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Yalıkavak’taki Momo Beach’te yeni sevgilisiyle görüntülendi.

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Kaya Çilingiroğlu ile adının Neşe olduğu öğrenilen sevgilisi, plaja erken saatlerde geldi.

Kaya Çilingiroğlu yeni aşkıyla Bodrum’da

Bir süre güneşlendikten sonra el ele tutuşup denize yürüyen ve bir süre yüzen ikili, plajda baş başa keyifli bir gün geçirdi. (Umut ÜNVER)

Kaya Çilingiroğlu yeni aşkıyla Bodrum’da

Bak böyle atacaksın oğlum

Yunan basketbol kulübü Panathinaikos’un baş antrenörü Ergin Ataman, eşi Berna Ataman ve oğlu Sarp’la Çeşme’de tatil yapıyor. Aile önceki gün plajda görüntülendi. Denizin içinde top oynarken eşinin atışlarını komik bulan ve kendini gülmekten alamayan Ergin Ataman, zaman zaman oğluna da taktikler verdi.

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Kaya Çilingiroğlu yeni aşkıyla Bodrum’da

Çeşme’de kısa tatil

NBA takımı Houston Rockets’te forma giyen Alperen Şengün, kısa bir tatil için Çeşme’ye geldi. Şengün önceki gün The Beach of Momo’daydı.

Basketbolcunun yanında dört arkadaşı vardı. Önce yemek yiyip sohbet eden ekip, daha sonra hep birlikte denize girdi. (Deniz BOY)

Kaya Çilingiroğlu yeni aşkıyla Bodrum’da

 

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#Kaya Çilingiroğlu#Ergin Ataman#Berna Ataman

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