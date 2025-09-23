×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kaya Çilingiroğlu kız arkadaşıyla el ele... Uyumlu çift!

Güncelleme Tarihi:

#Kaya Çilingiroğlu#Rasim Ozan Kütahyalı#Pınar Ayaz
Kaya Çilingiroğlu kız arkadaşıyla el ele... Uyumlu çift
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 08:29

Kaya Çilingiroğlu ismini sır gibi sakladığı kız arkadaşıyla önceki akşam Bebek’teydi.

Haberin Devamı

Sevgililer el ele dolaşırken görüntülendi. Çilingiroğlu soruları yanıtlamadı, “İyi akşamlar” diyerek uzaklaştı. Çift uyumlu giyim tarzlarıyla dikkat çekti. (Sayit DURMAZ)

Kaya Çilingiroğlu kız arkadaşıyla el ele... Uyumlu çift

2. kez evlendi

Nagehan Alçı’yla 13 yıllık evliliğini 2023’te noktalayan Rasim Ozan Kütahyalı yeniden nikâh masasına oturdu. Kütahyalı, 1 yıldır beraber olduğu pilates antrenörü Pınar Ayaz’la aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi.

Kaya Çilingiroğlu kız arkadaşıyla el ele... Uyumlu çift

Yıldızlı parti

Dünyaca ünlü yıldızların fotoğrafçısı Mert Alaş, Londra Moda Haftası kapsamında parti verdi.

Haberin Devamı

Londra’daki Chiltern Firehouse’de gerçekleşen eğlencenin konukları arasında Madonna ve Kate Moss da vardı.

Kaya Çilingiroğlu kız arkadaşıyla el ele... Uyumlu çift

Parti, geçen şubat ayında çıkan yangında hasar gören beş yıldızlı otelde olayın ardından düzenlenen ilk büyük etkinlik oldu.

Kaya Çilingiroğlu kız arkadaşıyla el ele... Uyumlu çift

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaya Çilingiroğlu#Rasim Ozan Kütahyalı#Pınar Ayaz

BAKMADAN GEÇME!