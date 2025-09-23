Kaya Çilingiroğlu kız arkadaşıyla el ele... Uyumlu çift!

Haberin Devamı

Sevgililer el ele dolaşırken görüntülendi. Çilingiroğlu soruları yanıtlamadı, “İyi akşamlar” diyerek uzaklaştı. Çift uyumlu giyim tarzlarıyla dikkat çekti. (Sayit DURMAZ)

2. kez evlendi

Nagehan Alçı’yla 13 yıllık evliliğini 2023’te noktalayan Rasim Ozan Kütahyalı yeniden nikâh masasına oturdu. Kütahyalı, 1 yıldır beraber olduğu pilates antrenörü Pınar Ayaz’la aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi.

Yıldızlı parti

Dünyaca ünlü yıldızların fotoğrafçısı Mert Alaş, Londra Moda Haftası kapsamında parti verdi.

Londra’daki Chiltern Firehouse’de gerçekleşen eğlencenin konukları arasında Madonna ve Kate Moss da vardı.

Parti, geçen şubat ayında çıkan yangında hasar gören beş yıldızlı otelde olayın ardından düzenlenen ilk büyük etkinlik oldu.