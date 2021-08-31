Kavuk geleneği nedir? Kavuk kimde? Türk tiyatrosunda kavuk ve önemi

Kel Hasan Efendi Kavuğu “Türk Tiyatrosu”nun güldürü geleneğinin önemli bir parçası.

Türk tiyatrosundaki kavuk geleneğinin kökü 1920’li yıllara dayanıyor. Türk tiyatrosunda kavuk geleneği Tiyatromuzdaki tuluat ustalarının en renkli ismi Kel Hasan Efendi, güldürü tuluatının devamını sağlayacak olan öğrencisi İsmail Dümbüllü’ye sembolik bir nişane olarak kavuğunu teslim etmesiyle başladı.

İsmail Dümbüllü ise bir dönem geleneksel tiyatro ile ilgilenen sinema sanatçısı Münir Özkul'a devretmişti. Ustasından emanet aldığı kavuğu 21 yıl şerefle taşıyan Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Münir Özkul da 1989'da usta yadigarını Ferhan Şensoy'a devretti. 38 yaşında Kel Hasan Efendi'nin 'kavuğunu' taşıma şerefine nail olan Ferhan Şensoy da 27 yılın ardından bu emaneti 2016 yılında arkadaşı Rasim Öztekin'e teslim etti.



Kavuğu 4 yıl taşıyan Rasim Öztekin, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından "Oynayamayacaksam kavuğun bende olmasının bir anlamı yoktu. Çünkü kavuklunun oynaması lazım onun için hemen devretmek istedim" sözleriyle ölümünden 6 ay önce genç tiyatro sanatçısı Şevket Çoruh'a devretti.

Kavuğun yolculuğu



1-Kavuğun ilk sahibi: Kel Hasan Efendi

2- Kavuğun ikinci adresi: İsmail Hakkı Dümbüllü

3-Münir Özkul

4-Ferhan Şensoy

5-Rasim Öztekin

6-Şevket Çoruh

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