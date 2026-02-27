Kavgaya İdo da dahil oldu: Sütten çıkmış ak kaşık değiller!

×
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 08:37

İdo Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in küs olduğu kardeşleri Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak hakkında konuştu. İdo Tatlıses, “Çok güzel şekilde yaptıkları hataları yok sayıp sütten çıkmış ak kaşık gibi davranabiliyorlar. Ablam, annemin 20 yıl önce benim için aldığı evde kendinde hak görüyor” dedi.

İDO Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’in kardeşleri Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak’ı mirasından menetmesi açıklaması hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Tatlıses, Dilan Çıtak’ın annesi Işıl Çıtak’ın bir ses kaydını dinledikten sonra geri çekildiğini “Gel Konuşalım” programına yollağı mesajla açıkladı. İdo Tatlıses, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Babama gelen bir ses kaydını dinledikten ve içindeki kin ile nefreti gördükten sonra, babamla ilgili kimle, neyi konuşayım? Ben arkadan farklı işler yapıp ekranda farklı konuşan biri değilim. Çok güzel bir şekilde yaptıkları hataları yok sayıp sütten çıkmış ak kaşık gibi davranabiliyorlar. Ama ben bu değilim. Işıl Hanım’ın ses kaydını dinlerseniz, bir evlat olarak ne demek istediğimi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Kızının tavırları da ondan farklı değil.”

Konuştuğumuz kişi benim babam

İdo Tatlıses önceki gün de Tokyo tatili sonrası İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi ve aile içindeki tartışmalar hakkında şunları söyledi:

“Konuştuğumuz kişi benim babam. Öyle bakmak lazım duruma. Onu seviyorum, ona bir şey söylemiyorum.”

Tatlıses, “Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses’i aileden görüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Tabii ki görüyorum ama ilgilenmiyorum. Çünkü ben, benim ne olduğumu biliyorum. İnsanlar da biliyor. Herkes yaşadığını açık açık yaşıyor.”

ANNEMİN BANA ALDIĞI EVE TAKTI

İbrahim Tatlıses’in Dilan Çıtak’a bir ev verdiği ve ardından şarkıcı olan kızına “Bu evde diğer çocuklarımın da hakkı var” dediği iddia edilmişti. Dilan Çıtak, bu iddialar hakkında şunları söyledi:

“O zaman İdo’nun şu an Zekeriyaköy’de oturduğu evde benim de hakkım vardır. Kendisi böyle bakıyorsa mevzuya.”

İdo Tatlıses ise Dilan Çıtak’ın bu açıklamasına şu karşılığı verdi:

“Annem Derya Tuna’nın benim için 20 yıl önce aldığı evde kendinde hak görüyor. Adeta annemin benim için aldığı eve takmış durumda.”

