Kavganın detayları belli oldu... 48 saatlik kriz bitti!

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İki ünlü ismin ilişkisinde kriz olduğu, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla ortaya çıkmıştı.

Aka’nın Nilperi Şahinkaya ile paylaştığı samimi videonun Sancaktutan’ı kızdırdığı öne sürülmüştü. Bir başka iddia da Aka’nın aynı dizide rol aldığı Gözde Gürkan’la sette yakınlaştığı ve Sancaktutan’ın bunu öğrendiği yönündeydi.

Sevgililer kısa süre sonra sosyal medyada birbirlerini yeniden takibe alarak barıştıklarını ilan etti.

Çiftin basit bir konu yüzünden tartıştığı, Sancaktutan’ın Aka’yı telefonundan engellemesinin gerilimi tırmandırdığı, sevgililerin daha sonra konuşarak barıştığı öğrenildi. Kubilay Aka, aynı gün dizi çekimi için Kapadokya’da bulunan sevgilisinin yanına gitti.

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El ele geldiler

Savaş Satış, Onur Akbay ve Özgür Meriç’in başrol oynadığı “Doğulu” filminin galası önceki akşam Kanyon’da yapıldı. Galaya katılanlar arasında Gazapizm de vardı.

Galaya sevgilisi Mislina Burhan’la el ele gelen ünlü rap’çi, kendisini cep telefonuyla çeken muhabire takıldı: “Zaten 5 bin tane kamera var, elinde telefonla çekiyorsun!”

Banyoda ne yaptınız

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin, boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara’nın gizli çekilmiş görüntülerini mahkemeye sunduğu ortaya çıktı.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Mauro Icardi, Wanda Nara’nın son olarak Sivasspor forması giyen Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak yazışmaları ve banyo görüntülerini mahkemeye delil olarak sundu.

Futbolcu, Nara’ya gönderdiği mesajları da beyan etti. Icardi’nin mesajlarda eşine “Banyoda ne yaptınız Wanda?” ve “Benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Bunu hak etmiyorum” yazdığı görüldü.

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Futbolculuk macerama ket vuruldu

Kerem Alışık futbolcu neden bıraktığını anlattı. Babası Sadri Alışık’ın vefatından sonra oyunculuğa başlayan Alışık, konuk olduğu “Az Önce Konuştum” programında Tolga Candaş Işık’ın “Zengin çocuğundan futbolcu olmaz derler ama siz Milli Takım’a kadar seçildiniz” sözleri üzerine şöyle konuştu: “Dikilitaş’ta 2 sene oynadım. Ondan sonra Üsküdar Anadolu’da profesyonel oldum. Orada ikinci başkanımız sevgili Aziz Yıldırım'dı. 3 sene oynadım, ağır bir sakatlık geçirdim. Beni Gaziantep istedi, Bursa istedi, Kocaeli istedi, fakat annemle babam ‘Hayır’ dedi tek çocuk olduğum için. ‘Yanımızda olacak’ dediler. Orada ket vuruldu futbolculuk macerama. Sonra sakatlanınca da bıraktım.”

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Zürih hatırası

Ebru Şahin yılbaşı öncesi tatil için İsviçre’nin Zürih şehrine gitti. Ünlü oyuncu şehir turunda verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı.